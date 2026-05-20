Visa de Turista para Estados Unidos: ¿Qué se necesita para sacarla en 2026?

Antes de viajar a EE. UU., revisa los requisitos para sacar la visa de turista en 2026.

Si planeas viajar a Estados Unidos en 2026 por vacaciones, el Mundial, visita familiar o placer, checa aquí qué se necesita para sacar la visa de turista para Estados Unidos. El trámite se realiza ante la Embajada o Consulado estadounidense y requiere solicitud en línea, pago, entrevista y documentos específicos.

A continuación, los detalles:

¿Qué se necesita para sacar una visa de turista en Estados Unidos?

Lo que se necesita para sacar una visa de turista en Estados Unidos es completar una solicitud en línea, pagar la tarifa correspondiente y acudir a una entrevista consular con la documentación requerida.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estos son los pasos básicos:

Llenar el formulario DS-160 en línea (solicitud de visa de no inmigrante).

(solicitud de visa de no inmigrante). Subir una fotografía digital al momento de completar el formulario.

al momento de completar el formulario. Imprimir la hoja de confirmación del DS-160 , ya que deberás llevarla a tu entrevista.

, ya que deberás llevarla a tu entrevista. Pagar la tarifa de solicitud de visa , la cual no es reembolsable .

, la cual . Agendar una cita en la Embajada o Consulado de Estados Unidos.

en la Embajada o Consulado de Estados Unidos. Acudir a la entrevista consular en la fecha asignada.

Toma en cuenta que los tiempos de espera para la cita varían según la ciudad, la temporada y la demanda, por lo que se recomienda iniciar el trámite con anticipación.

Documentos que te pueden pedir en la entrevista

Para la entrevista de la visa de turista, normalmente debes presentar:

Pasaporte vigente , con una validez mínima de seis meses posteriores a tu estancia en Estados Unidos.

, con una validez mínima de a tu estancia en Estados Unidos. Confirmación del formulario DS-160 .

. Comprobante de pago de la tarifa de solicitud , si el pago se realizó antes de la entrevista.

, si el pago se realizó antes de la entrevista. Fotografía, en caso de que no se haya cargado correctamente en el sistema.

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Además, el oficial consular puede solicitar documentos adicionales para comprobar:

El propósito de tu viaje .

. Tu intención de regresar a México .

. Tu capacidad económica para cubrir los gastos del viaje.

Esto puede incluir comprobantes de empleo, estados de cuenta, vínculos familiares o, en su caso, pruebas de que otra persona cubrirá tus gastos.

Durante la entrevista, un funcionario consular evaluará si cumples con los requisitos legales. Como parte del proceso, te tomarán las huellas dactilares.

Si la visa es aprobada, en algunos casos deberás pagar una tasa de emisión y coordinar la entrega de tu pasaporte con la visa estampada.

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¿Cuánto cuesta la visa turista EE. UU?

El costo de la visa de turista para Estados Unidos es de 185 dólares, lo que equivale aproximadamente a 3,185 pesos mexicanos.

Eso sí, este pago corresponde a la tarifa de solicitud de visa (MRV) y no es reembolsable, incluso si la visa es negada.

¿Cuál es la visa B1 y B-2?

Las visas de turista para Estados Unidos se dividen en dos categorías principales:

Visa B-1 (Business) : Es la visa para viajes de negocios temporales , como asistir a reuniones, conferencias, convenciones profesionales, negociar contratos o realizar consultas comerciales.

: Es la visa para viajes de , como asistir a reuniones, conferencias, convenciones profesionales, negociar contratos o realizar consultas comerciales. Visa B-2 (Tourism): Es la visa de turismo y placer. Aplica para vacaciones, visitas a familiares o amigos, tratamientos médicos y actividades sociales o recreativas

En muchos casos, la Embajada emite una visa combinada B1/B2, que permite realizar tanto actividades de turismo como de negocios no remunerados.

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