Visa americana en México: Así puedes solicitar una cita de emergencia en 2026 paso a paso

La cita de emergencia para visa solo se puede pedir después de iniciar el trámite normal: llenar el DS‑160, pagar la visa y agendar las citas. La embajada decide si adelanta la entrevista según la urgencia del caso.

¿Tienes un viaje urgente y tu cita para la visa americana está lejísimos? Sí existe la opción de pedir una cita de emergencia, pero no es para todos los casos. Aquí te explicamos cómo sacarla paso a paso, cuándo aplica y qué sí toma en cuenta la embajada para aprobarla.

¿Cómo solicitar cita de emergencia para visa en 2026?

Para solicitar una cita de emergencia para la visa necesitas haber iniciado y avanzado en el trámite normal. El primer paso es llenar el formulario DS-160 en línea, que es la solicitud oficial de visa. Al terminar, el sistema te genera un número de confirmación, el cual es indispensable para continuar.

Con ese número, debes crear tu cuenta en el sistema de citas de la embajada o consulado, donde ingresarás tus datos personales. Después, el sistema te indicará cómo realizar el pago de la visa en los bancos o medios autorizados. Mucho ojo: hasta que el pago se refleja, no puedes avanzar en el proceso.

Una vez confirmado el pago, es obligatorio agendar las citas normales, incluso si planeas pedir una emergencia. Esto incluye la cita en el CAS, donde te toman huellas y fotografía, y la cita de entrevista en la embajada o consulado. Sin estas citas programadas, el sistema no permite solicitar la emergencia.

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Con todo lo anterior listo, ahora sí puedes pedir la visa cita de emergencia. Para hacerlo, entra nuevamente a tu cuenta, localiza tu solicitud, haz clic en el botón verde “Continuar” y selecciona la opción “Solicitar cita de emergencia”.

En ese punto, el sistema te pedirá que expliques por qué necesitas adelantar tu cita. La embajada solo acepta motivos urgentes, como emergencias médicas, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, situaciones legales impostergables, razones laborales urgentes o estudios que no pueden esperar. En muchos casos también te pedirán documentos o pruebas que respalden tu situación, así que es clave ser claro y concreto.

Después de enviar la solicitud, esta queda en revisión. Generalmente, la embajada o consulado responde por correo electrónico en un plazo aproximado de 24 horas. Si la solicitud es aprobada, el sistema te permitirá elegir una fecha de entrevista mucho más cercana. Si es rechazada, no pierdes el trámite: tu cita original se mantiene sin cambios.

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