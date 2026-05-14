Costo de la visa americana 2026 en pesos mexicanos: Precios oficiales y por qué podría aumentar

El precio de la visa americana en 2026 es de 185 dólares, lo que equivale aproximadamente a $3,185 pesos mexicanos.

El costo de la visa americana en 2026 traducida a pesos mexicanos es una de las cosas más buscadas por quienes planean viajar a Estados Unidos, y no es para menos, pero podría aumentar de forma importante si se aplica una nueva tarifa aprobada por el gobierno estadounidense; aquí te compartimos los precios oficiales.

¿Cuánto cuesta la visa americana en 2026?

El costo de la visa americana en 2026 es de 185 dólares, lo que equivale aproximadamente a $3,185 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Este precio aplica para la visa de no migrante sin petición, excepto la categoría E, e incluye la visa tipo B, que es la más solicitada por mexicanos para viajes de turismo, negocios o tratamiento médico. También cubre otras categorías como C‑1, D, F, I, J, M, T, TN/TD, S y U.

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¿La visa estadounidense costará $435 dólares a partir de 2026?

Existe la posibilidad, pero todavía no es obligatorio.

Actualmente solo se cobra la tarifa base de 185 dólares, pero la ley estadounidense llamada “One Big Beautiful Bill” contempla la aplicación de la Visa Integrity Fee, un cargo adicional de 250 dólares, equivalente a alrededor de $4,301 pesos mexicanos.

Si esta tarifa entra en vigor, el costo total de la visa americana en 2026 subiría a 435 dólares, es decir, alrededor de $7,484 pesos mexicanos.

Y aunque el gobierno de Donald Trump ya autorizó este cobro, la Oficina de Asuntos Consulares aún no ha emitido instrucciones para que las embajadas lo apliquen. De acuerdo con información de sitios especializados, el cobro podría implementarse a partir de septiembre de 2026, pero no hay una fecha oficial confirmada.

¿Cuánto cuesta hacerse la visa 2026?

El precio de la visa americana en 2026 depende del tipo de visa que solicites.

Las visas sin petición mantienen un costo de 185 dólares. En el caso de las visas basadas en petición, como las H, L, O, P, Q o R, el precio sube a 205 dólares, es decir, 3,527 pesos mexicanos.

Para otros tipos específicos, la visa tipo E tiene un costo de 315 dólares, o sea, 5,421 pesos mexicanos, mientras que la visa tipo K cuesta 265 dólares, 4 mil 560 pesos.

Toma en cuenta que el pago no es reembolsable, incluso si la visa es negada, y cubrir la tarifa no garantiza la aprobación del documento.

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