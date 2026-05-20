Baños inteligentes CDMX: Así es como van a funcionar los nuevos sanitarios instalados rumbo al Mundial 2026

La instalación de baños inteligentes en CDMX ya comenzó a generar conversación entre habitantes y usuarios de redes sociales, después de que aparecieran las primeras estructuras en distintos puntos de la capital rumbo al Mundial 2026. Y es que como esto solo se ha visto en países de primer mundo, muchos se preguntan cómo van a funcionar e incluso, cuánto pueden durar.

Así que sigue leyendo para que te enteres de toda la información sobre los nuevos baños públicos e inteligentes de la CDMX.

¿Cómo van a funcionar los baños inteligentes de la CDMX?

El proyecto de los baños inteligentes de la CDMX forma parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026. Éste busca mejorar los servicios públicos para turistas y personas que transitan diariamente por la capital.

Para que funcionen correctamente, se especula que los baños inteligentes de CDMX contarán con sistemas automáticos de apertura, limpieza y desinfección. Asimismo, algunos modelos incluirán sensores para el uso de agua, iluminación automática, monitoreo remoto y mecanismos que permitan mantener las instalaciones más limpias y seguras para usuarios nacionales y extranjeros.

De acuerdo con lo poco que se sabe, también estarán diseñadas para reducir el consumo de agua y facilitar tareas de mantenimiento urbano, especialmente en zonas con alta afluencia de personas.

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¿Dónde se van a encontrar los baños inteligentes de la CDMX?

Los primeros baños inteligentes en CDMX comenzaron a instalarse en Paseo de la Reforma. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si se quedarán ahí o se moverán a algún otro punto de la capital.

Este lugar es indispensable para el paso de turistas, cosa que también disgustó a las personas debido a que solamente cuando el Mundial 2026 está a días de comenzar, se ponen este tipo de iniciativas y no para quienes habitan en la CDMX comúnmente.

¿Cuándo van a ponerse en función los baños inteligentes de CDMX?

Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX no ha confirmado alguna fecha exacta para dar anuncio a su función, sin embargo, se espera que pronto lo hagan ya que faltan 22 días para el Mundial 2026.

La instalación de los primeros módulos ya comenzó, aunque se espera que pronto puedan utilizarse y que sean parte de cambios en infraestructura y modernización urbana.