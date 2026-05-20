Teléfonos exentos del registro obligatorio de celulares 2026: quiénes no tienen que hacerlo

Algunas líneas de pospago están exentas de hacer el registro obligatorio de celulares 2026, ya que la compañía telefónica realiza el trámite.

El registro obligatorio de celulares 2026 está por terminar su plazo, pero no todos los usuarios tienen que hacer el trámite personalmente. Algunos teléfonos están exentos porque la compañía realiza el registro de forma automática. Aquí te explicamos quiénes entran en ese grupo, quiénes no y qué pasa si no cumples.

¿En 2026 será obligatorio registrar todas las líneas celulares en México?

Sí. Desde el 9 de enero de 2026 es obligatorio registrar todas las líneas celulares en México, sin importar la compañía telefónica.

El registro obligatorio de celulares 2026 aplica tanto para líneas de prepago como de pospago y tiene como finalidad que cada número activo esté vinculado a la identidad de su titular.

¿Qué pasa si no registro mi celular en 2026?

Lo que pasa si no registras tu celular en 2026 es que pueden cancelar tu línea, incluso si tienes un plan activo y sigues pagando.

En el caso de líneas de prepago, te quedarás sin servicio, es decir, no podrás hacer llamadas, enviar mensajes ni usar internet, aunque tengas saldo disponible.

TE PUEDE INTERESAR: Registro celular con CURP: ¿Tengo que pagar una multa si NO registro mi número a tiempo?

¿Hay alternativas para no registrar mi celular en 2026?

Alternativas para evitar el registro obligatorio de celulares 2026 no existen, pero sí hay teléfonos exentos de hacer el trámite personalmente.

De acuerdo con la Comisión, las líneas de pospago no requieren que el usuario haga el registro por su cuenta, ya que la compañía telefónica lo realiza automáticamente con los datos del contrato.

Esto aplica cuando:

La línea es de pospago

Existe un contrato vigente

Se paga una renta mensual

El plan tiene control de llamadas y datos

En cambio, las líneas de prepago no están exentas. Si usas prepago, tú sí debes hacer el registro, ya que no hay contrato ni datos completos del titular en poder del operador.

TE PUEDE INTERESAR: Registro de celulares 2026: ¿Por qué tu línea podría ser suspendida aunque sigas pagando tu plan?

¿Cómo registro mi número de celular en 2026?

El registro obligatorio de celulares 2026 se realiza con tu compañía telefónica y el proceso es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de tu operador

Capturar tu número de celular

Subir una identificación oficial vigente

Completar la validación de identidad desde tu celular

Una vez terminado el proceso, tu línea queda registrada.

¿Qué compañías telefónicas se tienen que registrar?

Todas las compañías telefónicas que ofrecen servicio en México están obligadas a cumplir con el registro obligatorio de celulares 2026, sin importar si ofrecen planes de prepago o pospago.

TE PUEDE INTERESAR: Extranjeros que vengan al Mundial 2026 deberán registrar su celular con pasaporte: así funcionará