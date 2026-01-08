Costo de la visa americana en 2026: ¿Por qué el precio final podría subir a casi 8 mil pesos?

Conseguir una visa americana en 2026 podría ser más costoso de lo imaginas, pues aunque el Gobierno de Estados Unidos ratificó las tarifas vigentes para turistas y viajeros de negocios, la aprobación de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill” contempla un cargo adicional que dispararía el precio de este documento hasta casi los 8,000 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual. Aquí te explicamos cuánto cuesta y por qué podría cambiar.

¿Cuánto cuesta sacar la visa en 2026?

En 2026, la visa americana de no inmigrante (tipo B1/B2) tiene un costo de 185 dólares. Es decir, esto es aproximadamente 3,326 pesos mexicanos.

¿La visa estadounidense costará $435 dólares a partir de 2026?

Hasta ahora solo se aplica la tarifa base de 185 dólares, pero el precio podría cambiar debido a que la ley “One Big Beautiful Bill” prevé la Visa Integrity Fee, una tasa adicional de 250 dólares (4,495.56 pesos mexicanos) que se sumaría al costo actual, según dio a conocer el periódico El Economista.

Esto ocasionaría que el costo total de la visa americana en 2026 sea de 435 dólares; es decir, alrededor de 7,822.34 pesos mexicanos. Sin embargo, aunque el gobierno de Donald Trump ya facultó este cobro, aún no existe una fecha fija de entrada en vigor para su implementación en lo que va del año.

¿Qué hacer para evitar el aumento de la visa americana?

Ante la posibilidad de que la Visa Integrity Fee se aplique en cualquier momento, la mejor recomendación es empezar el trámite y hacer el pago de los 185 dólares lo antes posible. Al cubrir la tarifa vigente, proteges tu solicitud contra los incrementos que podrían encarecer el proceso en los próximos meses, asegurando el precio actual antes de que la nueva tasa de integridad sea obligatoria.

