Revelan primer bloque de trabajadores con jubilación anticipada definido por Claudia Sheinbaum

El nuevo esquema de jubilación anticipada ya existe y este es el primer grupo de trabajadores al que le aplica, según lo establecido en el decreto oficial de Claudia Sheinbaum.

El Gobierno federal reveló quiénes integran el primer bloque de trabajadores que podrán acceder a la jubilación adelantada bajo el esquema definido por Claudia Sheinbaum. Aquí te explicamos a quiénes aplica, qué condiciones deben cumplir y por qué el anuncio es muy importante para quienes están cerca del retiro, el cual pertenece a una de las modalidades de las personas que están bajo régimen transitorio.

Para entenderle bien a este cambio y saber si ya te toca empacar tus cosas, vamos a resolver las dudas más comunes.

¿Quiénes forman este primer grupo de salida?

Quienes forman parte de este primer grupo de salida son los trabajadores afiliados al régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, es decir, quienes no migraron al sistema de Afores y conservaron el esquema solidario.

Este bloque incluye principalmente a personas nacidas entre finales de los años 60 y principios de los 70, que ya cumplen con edad y antigüedad requeridas.

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¿Cuál es el requisito de edad para este ciclo?

El requisito de edad para este primer ciclo de jubilación adelantada quedó definido así:

56 años cumplidos para mujeres

58 años cumplidos para hombres

Estas edades aplican exclusivamente para el bloque inicial correspondiente al trienio en curso, según lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

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¿Y cuántos años de trabajo se necesitan?

Los años de servicio necesarios para acceder a esta jubilación adelantada son:

28 años de servicio para mujeres

30 años de servicio para hombres

Al cumplir con este binomio obligatorio, edad mínima + años de servicio, el ISSSTE debe autorizar la jubilación, sin margen para rechazos discrecionales.

Además, el respaldo que da tranquilidad es que este esquema tiene fuerza de decreto presidencial, por lo que ninguna oficina del ISSSTE puede exigir requisitos adicionales

Y como beneficio adicional, los lineamientos definidos por Sheinbaum establecen que quienes ingresen a este primer bloque de jubilación adelantada reciben el 100% de su sueldo básico, mantienen servicios médicos activos desde el primer día y acceden a su retiro sin periodos de espera.

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