IMSS fijó en 875 semanas el primer filtro obligatorio para el retiro anticipado a los 55 años
Si estás pensando en jubilarte antes de los 60, toma nota
El Instituto Mexicano del Seguro Social ya definió el primer requisito que debes cumplir si buscas jubilarte antes de tiempo. Para autorizar el retiro anticipado a partir de los 55 años, el instituto fijó en 875 semanas cotizadas el filtro inicial obligatorio en 2026, un criterio que se revisa incluso antes de analizar el dinero acumulado en la AFORE.
¿Por qué el IMSS fijó exactamente en 875 semanas el primer filtro obligatorio?
El IMSS fijó exactamente en 875 semanas el primer filtro obligatorio porque así lo estableció la reforma a la Ley del Seguro Social, que definió un aumento paulatino en los requisitos para jubilarse. El mínimo arrancó en 750 semanas y sube 25 semanas cada año; siguiendo ese calendario, en 2026 el umbral vigente se ubica en 875 semanas cotizadas.
Este número equivale a poco más de 16 años de trabajo formal y funciona como un control automático en los sistemas del instituto. Si al revisar tu historial falta incluso una sola semana, el trámite se detiene de inmediato. Este requisito no se queda ahí, pues seguirá aumentando hasta llegar a 1,000 semanas en 2031, que será el tope.
¿Qué pasa si tengo el dinero suficiente en mi AFORE pero no alcanzo este mínimo de semanas?
Si tienes el dinero suficiente en tu AFORE pero no alcanzas las 875 semanas, el IMSS rechaza la solicitud de retiro anticipado. Esto ocurre porque el instituto primero valida el tiempo cotizado y solo después revisa el monto acumulado.
Aunque hayas hecho aportaciones voluntarias y tu ahorro sea alto, el retiro anticipado no procede hasta que cumplas el número de semanas necesario para el año en curso.
¿Cuál es el segundo candado que evalúa el IMSS?
El segundo candado que evalúa la institución es el análisis financiero del saldo total en la AFORE, pero únicamente después de que el sistema confirma que cumples las 875 semanas y que ya no estás dado de alta con ningún patrón.
En esta fase, el IMSS revisa que tu ahorro sea suficiente para contratar una renta vitalicia con una aseguradora privada y cubrir un seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Además, el cálculo debe garantizar que la pensión mensual resultante sea al menos 30% superior a la pensión mínima garantizada por el gobierno.
¿Cómo puedes revisar tu historial actual ante el instituto para ver si calificas?
Puedes revisar tu historial ante el IMSS sin tener que acudir a oficinas, descargando la Constancia de Semanas Cotizadas desde el portal oficial de servicios digitales del instituto. El trámite es en línea y solo necesitas tu CURP, tu Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico válido.
