Confirma ANTAC bloqueos, exigen seguridad a transportista y precios de garantía a los agricultores

No hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno a las 8 de la mañana estaremos presentes en las carreteras con el paro transportistas, afirmó desde el sureste, el coordinador jurídico de la ANTAC, Gerardo Durán Ponce, quien confirmó que habrá bloqueos en las principales arterias de comunicación de la República Mexicana.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Durán Ponce, ofreció disculpas por la incomodidad que puedan ocasionar, pero refirió que así como “existe el libre tránsito, existe el derecho a la manifestación pacífica” con la que dijo “ buscamos el cumplimiento de los acuerdos que desde el año pasado nos viene dando largas”.

La #ANTAC moviliza Megabloqueo nacional



⚠️ ¡Toma precauciones! 🚛 La ANTAC confirma #ParoNacional en la mayor parte de las carreteras del país, a partir de las 8 am; ante la falta de respuestas sobre seguridad en carreteras y el alto precio del diésel: Gerardo Durán Ponce,… pic.twitter.com/zBai5W5hCu — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 6, 2026

Demandas del sector transportista

Detalló que en el caso del Frente para el Rescate del Campo Mexicano la demanda: Precios de garantía de los granos básicos.

Y por parte de la ANTAC: La seguridad en carreteras no solo en carreteras, sino también a nivel estatal y municipal, ya que refirió “ahora los asaltos son hasta de día”, así como la exigencia de “bajar el precio del diésel”, toda vez que al subir el hidrocarburo los precios de productos básicos como cebolla o jitomate se han disparado por la elevación en los fletes.

Reprochó que “no hay voluntad política de llevar a cabo algún arreglo, no hay propuestas, no hay nada, ya llevamos más de cinco meses y ni para atrás ni para adelante, se hacen mesas pero no avanzamos en nada”.

Crisis en las carreteras: Transportistas de la #ANTAC exigen seguridad ante la "Falta de Voluntad Política"



"No sé si la estrategia de seguridad no esté funcionando o no se hagan los recorridos debidos, y volvemos a lo mismo: no nada más en carreteras, ya también [la… pic.twitter.com/nfbkEYLOqx — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 6, 2026

Críticas a la falta de acuerdos

Señaló que la postura de otras organizaciones en desacuerdo con el paro es porque “no están viendo el país en el que estamos viviendo”

Y consideró “no sé si la estrategia de seguridad no está funcionando o no se hagan los recorridos debidos, no solo en carreteras”. Refirió que a pesar de haberse aprobado le Ley General de Seguridad, la extorsión no es castigada.