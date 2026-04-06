Confirma ANTAC bloqueos, exigen seguridad a transportista y precios de garantía a los agricultores
“No hemos tenido ninguna respuesta del Gobiernp”, afirmó el coordinador jurídico de la ANTAC, Gerardo Durán Ponce quien confirmó que este lunes habrá paro en diversas vialidades.
No hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno a las 8 de la mañana estaremos presentes en las carreteras con el paro transportistas, afirmó desde el sureste, el coordinador jurídico de la ANTAC, Gerardo Durán Ponce, quien confirmó que habrá bloqueos en las principales arterias de comunicación de la República Mexicana.
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Durán Ponce, ofreció disculpas por la incomodidad que puedan ocasionar, pero refirió que así como “existe el libre tránsito, existe el derecho a la manifestación pacífica” con la que dijo “ buscamos el cumplimiento de los acuerdos que desde el año pasado nos viene dando largas”.
Demandas del sector transportista
Detalló que en el caso del Frente para el Rescate del Campo Mexicano la demanda: Precios de garantía de los granos básicos.
Y por parte de la ANTAC: La seguridad en carreteras no solo en carreteras, sino también a nivel estatal y municipal, ya que refirió “ahora los asaltos son hasta de día”, así como la exigencia de “bajar el precio del diésel”, toda vez que al subir el hidrocarburo los precios de productos básicos como cebolla o jitomate se han disparado por la elevación en los fletes.
Reprochó que “no hay voluntad política de llevar a cabo algún arreglo, no hay propuestas, no hay nada, ya llevamos más de cinco meses y ni para atrás ni para adelante, se hacen mesas pero no avanzamos en nada”.
Críticas a la falta de acuerdos
Señaló que la postura de otras organizaciones en desacuerdo con el paro es porque “no están viendo el país en el que estamos viviendo”
Y consideró “no sé si la estrategia de seguridad no está funcionando o no se hagan los recorridos debidos, no solo en carreteras”. Refirió que a pesar de haberse aprobado le Ley General de Seguridad, la extorsión no es castigada.