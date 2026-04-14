Seguridad en México 2026: Sheinbaum defiende su estrategia frente a la violencia

Claudia Sheinbaum Pardo muestra la gráfica con el porcentaje de reducción de homicidios durante su actual gobierno

La estrategia en materia de seguridad sigue funcionando, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al informar una reducción de 45% en el número de homicidios en México en lo que va de su gobierno.

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¿Cómo han evolucionado los homicidios en México?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria hizo una comparación entre los últimos sexenios y su administración.

“De 2006 a 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148%. Durante Peña Nieto, los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42% más. En el sexenio del presidente López Obrador, pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 a 91.7 una reducción del 9%, es decir, cambió la tendencia. En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7 al 2026 en 50.8, una reducción del 45%”. —

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¿Qué acciones sustentan la estrategia de seguridad?

Endicho escenario destacó que estas disminuciones no son una casualidad.

“Esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es de así pasó, no es que estemos cruzado de brazos, y digamos pues a ver si bajan los homicidios, hubieran subido si estuviéramos cruzado de brazos. Es un trabajo permanente con resultados de los que habla e secretario, detenciones, inteligencia e investigación. ¿Qué estamos haciendo adicional de lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es una visión de construcción de paz”. —

Destacó la inauguración de una escuela de mandos para formar secretarios de seguridad en los estados, teniendo como base honestidad, profesionalismo y derechos humanos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la estrategia nacional contra la extorsión ha permitido proteger a miles de ciudadanos.

“Se han atendido más de 180 mil llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consuman, ya que, gracias al acompañamiento en tiempo real, el 88% de estos intentos fueron evitados. Se recibieron 20 mil 532 llamadas, que representan el 11%, las cuales fueron extorsiones consumadas que aportaron información suficiente para iniciar más de seis mil carpetas de investigación. Gracias a estas carpetas iniciadas por las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de mil cien personas extorsionadores en 24 entidades del país”. —

Desde Palacio Nacional se ofreció el informe de seguridad, así cómo el anuncio de la Escuela de Mandos para la coordinación de la estrategia de seguridad en el país. Ampliar

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¿Qué estados concentran la violencia?

Se dio a conocer que siete entidades concentraron el 50.2% de los homicidios:

Guanajuato Chihuahua Baja California Morelos Guerrero Estado de México Oaxaca

García Harfuch reconoció sin embargo que en Morelos se ha dado un repunte por los pleitos entre integrantes del crimen organizado.

“En Morelos por instrucciones de la Presidenta, acaba de iniciar un nuevo despliegue en reforzamiento por parte de la <b>Guardia Nacional</b> principalmente, y estamos aumentando la coordinación en materia de investigación entre la Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional, en Morelos es donde se desplegaron y esta semana llegarán otras células de investigación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad. Hubo un repunte y por eso la Presidenta instruyó este reforzamiento casi de manera inmediata, hemos estado en coordinación con la gobernadora, es por rivalidad delincuencial”. —

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¿Qué acciones se realizan en carreteras?

Por cierto que el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño informó que con los transportistas se logró acordar el fortalecer denuncias y vigilancia en carreteras del país, sin embargo destacó ya se han tenido resultados de distintos operativos de vigilancia.

Refirió que existe coordinación permanente con cámaras del transporte, autoridades estatales y mandos territoriales para atender robos e incidencias en tramos carreteros.

Detalló que ante las denuncias de transportistas por robo en carreteras, Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, informó se atienden los casos con despliegues en tramos carreteros con alta incidencia delictiva como en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

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