“No hay razón para manifestarse”: Segob advierte que paros de transportistas afectarán a terceros sin motivo

No existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros, fue la reacción de la Secretaria de Gobernación, por el anuncio de manifestaciones de transportistas y paro en distintos puntos del país.

¿Qué dijo el gobierno sobre las manifestaciones?

Ante la confirmación por parte de Integrantes de la Asociación Nacional de a transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, la dependencia aseguró que se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites.

¿Habrá movilizaciones pese al diálogo?

A través de un comunicado destacó que la mayoría de las organizaciones decidieron no movilizarse, sin embargo lamentó, “sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos, afectando a terceros”.

Ante ello la secretaría encabezada por Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México estará informando y atendiendo este lunes cualquier manifestación que se presente.

¿Qué apoyos se han dado a productores del campo?

Por otra parte informó a la ciudadanía que junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se reunió con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender demandas de los mismos.

Recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos.

Señalo que de noviembre a la fecha, se dispusieron 3 mil 412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores, a los cuales, se ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo, dijo.

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