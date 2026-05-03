Registro celular con CURP: ¿Tengo que pagar una multa si NO registro mi número a tiempo?

Esto pasa si no registras tu número a tiempo en México. Getty Images

El registro obligatorio de líneas celulares con CURP en México se convirtió en una medida clave en 2026 para combatir delitos como extorsión y fraude. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si existe una multa por no cumplir con este trámite antes de la fecha límite.

De acuerdo con disposiciones oficiales, todas las líneas móviles —prepago y pospago— deben estar vinculadas a la CURP del titular antes del 30 de junio de 2026.

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Registro celular con CURP: ¿Hay multa por no registrar tu celular?

La respuesta corta es no. Hasta ahora, la normativa no contempla una sanción económica directa para quienes no registren su número.

Sin embargo, sí hay una consecuencia importante: la suspensión del servicio.

Autoridades han establecido que, si no se completa el registro a tiempo, la línea telefónica será bloqueada automáticamente. Esto significa que no podrás hacer llamadas, enviar mensajes ni usar datos móviles.

En otras palabras, no pagarás una multa, pero perderás el acceso a tu número.

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¿Qué pasa si no lo haces a tiempo?

Si no registras tu línea antes del plazo:

Tu número será suspendido

Perderás acceso a llamadas, mensajes e internet

Podrías tener que hacer el proceso desde cero con tu operador

Especialistas recomiendan no dejar el trámite para el último momento, ya que millones de líneas aún están pendientes de registro en el país.

Aunque no hay sanción económica, el impacto práctico es claro. Perder tu línea puede afectar la comunicación personal, laboral y acceso a servicios digitales.

Por eso, registrar tu celular con CURP no solo es obligatorio es una medida necesaria para mantener tu servicio activo en 2026.