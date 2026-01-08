Registro de celulares 2026: ¿Por qué tu línea podría ser suspendida aunque sigas pagando tu plan?

No importa que estés al corriente con tus pagos: si no registras tu línea telefónica a tu CURP e INE te cortarán el servicio.

A partir de este 9 de enero, registrar tu línea telefónica con tu credencial para votar y tu Clave Única de Registro de Población (CURP) será obligatorio en el país. Sin importar la empresa de telefonía que utilices, deberás realizar este procedimiento para evitar que tu número sea deshabilitado. Aquí te explicamos lo que necesitas para hacerlo, ya sea de forma digital o presencial.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, este es un esfuerzo por eliminar el anonimato en las líneas móviles y combatir delitos y aunque el proceso puede ser “muy fácil”, las consecuencias de no hacerlo van más allá de solo la suspensión.

¿Cómo registro mi línea de celular en 2026?

Tienes dos opciones para hacer el registro:

Presencial: Deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes de tu proveedor (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), donde el personal te asesorará para vincular tu chip con tus documentos.

Deberás acudir a un de tu proveedor (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), donde el personal te asesorará para vincular tu chip con tus documentos. Remota: Recibirás un mensaje SMS de tu proveedor con un enlace para ingresar a una plataforma de gestión. Ahí debes cargar tus datos y realizar la vinculación desde tu teléfono.

¿Cómo registrar la línea a mi nombre?

Para el registro, es indispensable contar con una identificación oficial vigente. Si haces el trámite a distancia, deberás tener a la mano:

INE o Pasaporte vigente.

CURP certificada.

Prueba de vida (Selfie): Compañías como Telcel solicitarán adicionalmente una fotografía en tiempo real para autenticar que la persona frente a la pantalla es la misma de la identificación oficial.

Toma en cuenta que debes saber distinguir entre el titular de la línea, quien firma el contrato o registra el chip; y el usuario, quien usa el equipo.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

De no hacer este registro antes de la fecha límite, tu línea será suspendida totalmente, lo que significa que no podrás navegar por internet, enviar mensajes ni realizar llamadas, excepto a números de emergencia y a los centros de atención de tu proveedor.

Sobre la si la desvinculación implica la terminación del contrato o servicio en Telcel, la empresa señaló que:

La desvinculación solo tiene el efecto de disociar la identificación oficial con fotografía y CURP de la línea; por lo que tu contrato de prestación de servicios continuará vigente hasta que ocurra alguna causa de terminación. En este caso, el servicio será suspendido hasta que la línea sea nuevamente registrada con una identificación oficial vigente con fotografía y CURP. — TELCEL.

¿Cómo puedo activar mi línea telefónica?

Si tu línea es suspendida o deshabilitada debido a que no realizaste este registro con INE y CURP, podrás recuperarla, según la CRT, siempre y cuando acudas con tu operador, el número de línea siga disponible y realices la vinculación.

¿Cuántas líneas puede tener una sola persona?

Si eres persona física, podrás vincular hasta 10 líneas telefónicas bajo un mismo nombre y CURP.