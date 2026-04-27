Registro celular con CURP: Quiénes están exentos y NO perderán su línea activa

Algunos usuarios no están obligados a registrar su línea con CURP. Getty Images

El registro obligatorio de líneas telefónicas con la CURP ha generado dudas entre millones de usuarios en México. Sin embargo, las autoridades han aclarado que no todas las personas deben realizar este trámite, ya que existen casos específicos que están exentos y no perderán su servicio.

De acuerdo con lineamientos oficiales del sector telecomunicaciones, el objetivo de este registro es asociar cada número telefónico con una identidad para reforzar la seguridad y combatir delitos como la extorsión. No obstante, hay excepciones claras.

¿Qué líneas están exentas del registro celular con CURP en México?

Entre los usuarios que no están obligados a registrar su línea se encuentran aquellos que:

Utilizan servicios exclusivamente de datos, es decir, dispositivos que no realizan llamadas telefónicas

También están exentas las líneas destinadas a servicios de emergencia, seguridad pública o dependencias gubernamentales.

Otro grupo importante es el de los menores de edad. En estos casos, el registro no lo realiza el usuario directamente, sino que debe ser efectuado por un tutor o responsable legal, por lo que no se considera un trámite individual obligatorio para ellos.

Asimismo, algunas líneas empresariales o corporativas ya cuentan con registros previos ante las compañías telefónicas, lo que podría eximirse de repetir el proceso, dependiendo de las disposiciones de cada operador.

¿Qué pasa si no registras tu línea celular con CURP y sí estás obligado?

Las autoridades han insistido en que quienes sí están obligados deben cumplir con el registro en tiempo y forma para evitar posibles restricciones en su servicio, como la suspensión de la línea.

Este proceso forma parte de una estrategia nacional para mejorar el control sobre el uso de la telefonía móvil, pero también ha generado debate sobre la privacidad y el manejo de datos personales.

Por ello, la recomendación es consultar directamente con el proveedor de telefonía o las fuentes oficiales para confirmar si tu línea requiere registro.