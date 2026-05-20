Golpe financiero al Cártel de Sinaloa: EU exhibe red de lavado y congela activos / Joseph Squillante

La Secretaría de Hacienda (SHCP) elevó este miércoles la presión financiera contra estructuras ligadas al Cártel del Pacífico, en un momento particularmente delicado para el gobierno de Rubén Rocha Moya, marcado por la violencia, los señalamientos sobre infiltración criminal y el escrutinio de autoridades estadounidenses.

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¿Qué acciones anunció Hacienda contra redes financieras del narcotráfico?

A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la Secretaría de Hacienda informa que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 14 sujetos —12 personas físicas y dos empresas— presuntamente vinculados con redes de lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.

Según el comunicado, una de las estructuras detectadas operaba el lavado de recursos provenientes de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, además de utilizar empresas y operadores financieros para dispersar dinero ilícito.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

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¿Cómo operaban las redes investigadas?

La segunda red estaba presuntamente ligada al tráfico internacional de drogas, traslado de efectivo entre México y Estados Unidos y uso de compañías fachada para ocultar recursos de procedencia ilícita.

El anuncio ocurre mientras Sinaloa atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de seguridad y gobernabilidad, con crecientes presiones desde Washington para contener las operaciones financieras del narcotráfico y frenar el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

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¿Qué dijo la UIF sobre las investigaciones?

Aunque Hacienda no menciona directamente a funcionarios estatales, el endurecimiento de las acciones financieras vuelve a colocar bajo reflector político al entorno de Rubén Rocha Moya, cuyo gobierno ha enfrentado cuestionamientos por la crisis de violencia y por la capacidad del Estado para contener la operación de grupos criminales en la entidad.

La UIF aseguró que ya realiza análisis fiscales, financieros y corporativos de los involucrados para detectar posibles redes adicionales y aplicar medidas legales en México.

Hacienda sostuvo que la coordinación con autoridades estadounidenses busca “debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada” y blindar al sistema financiero mexicano frente al lavado de dinero.

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