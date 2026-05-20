Operativo Enjambre: Continúa la detención de funcionarios de Morelos

Detienen a cuatro funcionarios de Yecapixtla y Atlatlahucan, Morelos durante Operativo Enjambre por presuntos delitos de extorsión

Esta mañana, el Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch informó en sus redes sociales que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se llevó a cabo la Operación Enjambre en la región oriente de la entidad, donde fueron detenidas cuatro personas.

Operación Enjambre en Morelos

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Entre ellas se encuentra el actual edil de Atlatlahucan, Agustín Amaro Toledano; y el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

La operación fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

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Órdenes de aprehensión y presuntos vínculos

El funcionario reveló que están por cumplimentar órdenes de aprehensión en contra del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián.

Cabe recordar que en días pasados Agustín Toledano y Jesús Corona Damián, aparecieron en un video en meses pasados en una reunión con Júpiter Araujo, alias El Barbas, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

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