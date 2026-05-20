CURP para personas desaparecidas: ¿Cómo va a funcionar este nuevo trámite y a partir de cuándo se pondrá en marcha?

La nueva CURP para personas desaparecidas fue presentada por la Secretaría de Gobernación (Segob) como parte de las estrategias del Gobierno para fortalecer la búsqueda e identificación de personas no localizadas en México. La medida busca evitar el uso indebido de identidad y mejorar la coordinación entre autoridades durante investigaciones y procesos de localización.

El anuncio tomó relevancia porque México enfrenta una crisis de desapariciones con más de 130 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, situación que ha generado presión nacional e internacional para fortalecer mecanismos de búsqueda.

¿Cómo funcionará la CURP para personas desaparecidas?

De acuerdo con la Segob y documentos oficiales relacionados con la Plataforma Única de Identidad, la CURP para personas desaparecidas permitirá emitir alertas automáticas cuando exista un uso de identidad relacionado con una persona reportada como desaparecida.

Esto significa que si la CURP de una persona desaparecida es utilizada para trámites, movimientos administrativos o registros oficiales, las autoridades podrían recibir una notificación inmediata para ayudar en su localización. Además, el sistema estará conectado con bases de datos nacionales, carpetas de investigación y mecanismos de búsqueda e identificación impulsados por el Gobierno federal.

Las autoridades explicaron que el objetivo es evitar robo de identidad, uso fraudulento de documentos y posibles movimientos ilegales relacionados con personas desaparecidas.

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¿Por qué el Gobierno considera importante esta medida?

La administración federal señaló que uno de los principales problemas en casos de desaparición es la falta de conexión inmediata entre instituciones, registros y plataformas de identificación.

Por eso, la nueva CURP para personas desaparecidas formará parte de una estrategia más amplia que incluye la Plataforma Única de Identidad, alertas nacionales y fortalecimiento de bases forenses.

También se busca agilizar investigaciones desde los primeros momentos posteriores al reporte de desaparición, evitando retrasos burocráticos que durante años fueron criticados por colectivos de búsqueda y organizaciones civiles.

¿Qué críticas existen sobre el CURP para personas desaparecidas?

Aunque el Gobierno aseguró que las herramientas buscan mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos en privacidad expresaron preocupación por el manejo de datos personales y biométricos. Algunos especialistas advirtieron sobre posibles riesgos relacionados con vigilancia, protección de datos y acceso gubernamental a información sensible.

Sin embargo, funcionarios federales sostienen que el sistema únicamente podrá utilizarse bajo mecanismos legales y relacionados directamente con investigaciones oficiales sobre desapariciones.