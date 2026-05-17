Estoy en Sinaloa y atenderé cualquier requerimiento: Enrique Inzunza

Al calificarse como un hombre verídico y de instituciones, el senador Enrique Inzunza, negó intención alguna de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, ello después que se difundiera que siguiera los pasos de otros dos de los 10 personajes señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por nexos con el crimen organizado.

“Soy abogado de mí mismo”

A través de su cuenta de la red social “X” enfatizó que es falso que tenga algún contacto con autoridades extranjeras, al tiempo que enfatizó que tampoco cuenta ni contratará con abogados, al considerar que no existe razón para ello y que él es abogado de sí mismo.

En el mensaje negó las imputaciones en su contra al señalarlas de “mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”.

El legislador aseguró que se encuentra en Sinaloa y dijo que tenderá si se le formula, personal y puntualmente “cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”.

El efecto dominó en el gabinete de Rocha Moya

El senador que ha sido señalado junto a personas como el gobernador con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha, terminó asegurando que su honestidad “y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”.

Esto ocurre después que este fin de semana se dio a conocer se entregan al gobierno de Estados Unidos dos ex colaboradores Rocha Moya, el general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, así como del ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega.

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