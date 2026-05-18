Congelamiento financiero a funcionarios de Sinaloa sigue bajo investigación, precisa la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera mantuvo el bloqueo preventivo de cuentas relacionadas con personas políticamente expuestas de Sinaloa, entre ellas perfiles vinculados al entorno del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Ampliar

Te podría interesar: Gobierno federal descarta riesgos por entrega de exfuncionarios de Sinaloa

¿Por qué la UIF bloqueó cuentas en Sinaloa?

Mediante un comunicado, la UIF explicó que las acciones se desprenden de reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas, luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra diez personas acusadas de presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y secuestro.

La dependencia federal sostuvo que la inmovilización de recursos fue aplicada mediante el mecanismo conocido como “LPB 24 Horas”, utilizado para atender operaciones consideradas de riesgo para el sistema financiero nacional.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

También podrías leer: Rubén Rocha pidió al gobierno seguridad, confirmó Sheinbaum

¿El congelamiento de cuentas implica responsabilidad legal?

En un comunicado, la UIF aclaró que el congelamiento de cuentas no representa una resolución definitiva ni implica responsabilidad legal contra las personas señaladas, ya que se trata de medidas administrativas de carácter preventivo.

El caso ocurre después de que dos exfuncionarios del gobierno sinaloense se entregaron a autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

Ampliar

Encuentra más: PAN exige juicio político y alerta migratoria contra Rubén Rocha Moya tras bloqueo de la UIF

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso Rocha Moya?

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que antes de emprender acciones legales contra Rocha Moya deben existir “pruebas contundentes”, al tiempo que descartó adelantar conclusiones sobre las investigaciones en curso.

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó además que continúa revisando documentación e información relacionada con las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo criterios técnicos y de análisis financiero.

Síguenos en Google News y encuentra más información