EE.UU. no va a intervenir en elecciones del 27… México no es piñata de nadie: Sheinbaum

No dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas, fue el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, al defender nuevamente la estrategia de su administración y la Cuarta Transformación para pacificar el país sin permitir Intervención extranjera.

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Sheinbaum rechaza intervención extranjera

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria descartó que su homólogo estadounidense, Donald Trump quiera intervenir en México; sin embargo, advirtió que no permitirá que usen al país con fines electorales en el país vecino, o que intervengan elecciones de la nación.

“Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir. Algunos, Porque no se puede decir Estados Unidos, Porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente, creo que sea el presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí deciden México, los mexicanos”.

Al insistir que su gobierno no hace pactos con ningún criminal, destacó el Índice de Paz de México 2026 donde se señala mejora significativa en la paz del país.

“¿De quién es este documento? Ahí está: el Instituto para la Economía y la paz. Índice de Paz México 2026. Un panel independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro. En 2025, la paz en México mejoró un 5.1% lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora también representa el sexto año de avance: 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tras cuatro años de deterioros sustanciales: 2015, 16, 17, 18. O sea, más paz, más seguridad, reconocido internacionalmente”.

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Seguridad, soberanía y relación con Estados Unidos

Comentó México debe defender que el gobierno toma decisiones desde dentro, en ese escenario criticó al gobierno de Felipe Calderón que dijo le abrió la puerta a Estados Unidos como ocurrió en el estado de Chihuahua.

“Cuando le abres la puerta de la casa a un gobierno extranjero para que desde aquí ordene qué se tiene que hacer, pues le estás dando las llaves de la casa, ¿no? Y a veces voy a tu casa y allá nos reunimos y coordinamos, y luego ya cada quien se va a su casa a hacer su parte. No, aquí, un gobierno estatal le abrió la puerta, el gobierno de Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir, “A ver, yo con todo respeto te voy a ayudar y...” No. Esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero: llegan a apoderarse de la casa”.

Pidió estar vigilantes hasta donde avanza la intención de quienes quieren intervenir en el país.

“No hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas, o por quien tiene otros intereses, que es regresar por sus fueros a gobernar México. Eso es lo que tenemos que decirle todos los días a la gente, y que confiemos en las y en los mexicanos y en nuestro pueblo”.

Dijo que la dignidad se tiene poner por encima de todo frente a las visiones injerencistas. La Jefa del Ejecutivo Federal, aseveró que entre las pruebas que la seguridad y la paz mejoran es el número de detenidos y la disminución de homicidios en lo que va de su sexenio y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, además del incremento de distintas obras.

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