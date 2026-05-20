Recibe Comisión Permanente del Senado reforma a Ley judicial

La iniciativa para aplazar la Elección judicial al 4 de junio de 2028 fue entregada al Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, entregaron este miércoles a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, una iniciativa de reforma constitucional para aplazar al 4 de junio de 2028 la Elección judicial.

Reforma constitucional para aplazar la elección judicial

Rosa Icela Rodríguez arribó al Senado poco antes de las 11:00 horas, donde fue recibida por Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política. Minutos después llegó Alcalde para formalizar la entrega del proyecto impulsado por el gobierno federal.

En la sesión de la Comisión Permanente de este jueves se convocará a las cámaras de Diputados y Senadores a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 27 de mayo, con el fin de aprobar la iniciativa y concluir el proceso en el Constituyente Permanente antes del 3 de junio.

La meta es obtener el aval de al menos 17 congresos estatales para posteriormente publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y permitir su entrada en vigor de manera inmediata.

La propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, prevista en el artículo 35 constitucional, lo que convertiría a 2028 en un año de alta intensidad política y electoral.

Recibimos en el @senadomexico la iniciativa presidencial de Reforma Constitucional sobre la elección del Poder Judicial.



Una propuesta pensada para facilitar la participación ciudadana y seguir fortaleciendo nuestra democracia y al Poder Judicial. 🇲🇽 pic.twitter.com/AimOBT2vYC — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 20, 2026

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Cargos judiciales que se renovarían en 2028

De aprobarse la reforma, la jornada electoral judicial federal y local se realizaría el domingo 4 de junio de 2028.

Además del cambio de fecha, la iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema de elección judicial.

Tras una evaluación ordenada por la Presidencia, se concluyó que la elección intermedia prevista para 2027 implicaba una complejidad inédita por el volumen de cargos y el número de aspirantes que participarían en la contienda.

En la elección de 2028 solo se renovarían:

Cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

463 magistrados de tribunales colegiados de circuito.

385 jueces de distrito.

424 magistraturas locales.

2 mil 831 jueces locales en 25 estados.

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