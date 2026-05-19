¿Qué ciudades mexicanas tendrán Fan Fest en el Mundial 2026? Todo lo que se sabe
La fiesta del Mundial 2026 se podrá disfrutar con diversos fan fest en México en la convivencia de aficionados apasionados al futbol.
El Mundial 2026 no solo se vivirá dentro de los estadios. Como ocurrió en Qatar 2022, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, la FIFA planea instalar distintas zonas de Fan Fest alrededor de las ciudades sede para que millones de aficionados puedan seguir los partidos, conciertos y actividades oficiales de la Copa del Mundo.
Aunque todavía faltan anuncios definitivos de la FIFA y de los gobiernos locales, ya existen varias ciudades mexicanas que perfilan importantes Fan Fest rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
¿Qué es un Fan Fest de la FIFA?
Los FIFA Fan Festival son espacios oficiales donde los aficionados pueden reunirse para:
- Ver partidos en pantallas gigantes
- Asistir a conciertos y shows
- Participar en activaciones de patrocinadores
- Comprar mercancía oficial
- Vivir experiencias interactivas del Mundial
En torneos anteriores, estos lugares llegaron a reunir cientos de miles de personas por partido, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para quienes no consiguieron boletos para los estadios.
Las ciudades mexicanas que tendrían Fan Fest en el Mundial 2026
México tendrá tres ciudades sede oficiales:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
Las tres contarán con Fan Fest oficiales de FIFA.
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Fan Fest Ciudad de México
La ubicación más importante del Fan Fest de la Ciudad de México será el Zócalo capitalino, en el Centro Histórico de la ciudad. Se instalarán pantallas gigantes donde los aficionados podrán ver los 104 partidos del Mundial.
Además, el 9 y 10 de junio se realizarán conciertos en el Auditorio Nacional para dar arranque a la fiesta mundialista en CDMX:
- 9 de junio: Alejandro Fernández, Mijares, Emmanuel, Lucero, Carla Morrison, El Recodo, Timbiriche
- 10 de junio: Carín León, Mijares, Emmanuel, Lucero, Carla Morrison, El Recodo y Timbiriche
También se montarán los “Festivales” Futboleros en todas las alcaldías de la ciudad, donde se proyectarán los partidos y habrá dinámicas para todos los asistentes. Las ubicaciones son:
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
- Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana
- Gustavo A. Madero: Campos Revolución
- Benito Juárez: Parque Las Américas
- Coyoacán: Parque de la Consolación
- Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco
- Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco
- Iztapalapa: Central de Abastos
- Magdalena Contreras: Unidad Independencia
- Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
- Tlalpan: Deportivo Vivanco
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac
- Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
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Guadalajara prepara su propio Fan Fest
En la perla tapatía la fiesta se vivirá principalmente en la Plaza de la Liberación, donde habrá eventos artísticos, culturales, stands gastronómicos y pantallas para vivir todos los partidos. La sede confirmó que el acceso será gratuito y sin registro, solo dependiendo del aforo que haya cada día de Mundial.
Monterrey Fan Festival para el Mundial 2026
El Parque Fundidora será la sede principal para que los aficionados puedan vivir de primera mano la emoción de la Copa del Mundo. El gobierno de la ciudad, junto a la FIFA, prepararon un emocionante calendario donde se presentarán 21 artistas de talla internacional:
- 11 de junio: La Leyenda
- 12 de junio: De Parranda
- 13 de junio; Chayanne
- 14 de junio: Caballo Dorado
- 18 de junio: Genitalica
- 19 de junio: Costumbre
- 20 de junio: El Gran Silencio
- 21 de junio: Imagine Dragons
- 23 de junio: Toy Selectah
- 24 de junio: Grupo Firme
- 27 de junio: Los Kadts de Linares
- 28 de junio: Enrique Iglesias
- 29 de junio: The Classx
- 30 de junio: 3BALLMTY
- 3 de julio: Jumbo
- 4 de julio; El Malilla
- 5 de julio: Los Payasonicos
- 10 de julio: MC Davo
- 11 de julio: Sonora Dinamita
- 18 de julio: Kevis & Maykyy
- 19 de julio: Por revelar
México hará historia en 2026 al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo diferentes, después de 1970 y 1986.
Con Fan Fest oficiales, festivales futboleros en distintas ciudades y millones de aficionados esperados, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos más grandes en la historia reciente del país.