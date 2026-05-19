¿Qué ciudades mexicanas tendrán Fan Fest en el Mundial 2026? Todo lo que se sabe

El Mundial 2026 no solo se vivirá dentro de los estadios. Como ocurrió en Qatar 2022, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, la FIFA planea instalar distintas zonas de Fan Fest alrededor de las ciudades sede para que millones de aficionados puedan seguir los partidos, conciertos y actividades oficiales de la Copa del Mundo.

Fan Fest FIFA / Maryam Majd Ampliar

Aunque todavía faltan anuncios definitivos de la FIFA y de los gobiernos locales, ya existen varias ciudades mexicanas que perfilan importantes Fan Fest rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es un Fan Fest de la FIFA?

Los FIFA Fan Festival son espacios oficiales donde los aficionados pueden reunirse para:

Ver partidos en pantallas gigantes

Asistir a conciertos y shows

Participar en activaciones de patrocinadores

Comprar mercancía oficial

Vivir experiencias interactivas del Mundial

FIFA World Cup Fan Fest / Houston Chronicle/Hearst Newspap Ampliar

En torneos anteriores, estos lugares llegaron a reunir cientos de miles de personas por partido, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para quienes no consiguieron boletos para los estadios.

Las ciudades mexicanas que tendrían Fan Fest en el Mundial 2026

México tendrá tres ciudades sede oficiales:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Las tres contarán con Fan Fest oficiales de FIFA.

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Fan Fest Ciudad de México

La ubicación más importante del Fan Fest de la Ciudad de México será el Zócalo capitalino, en el Centro Histórico de la ciudad. Se instalarán pantallas gigantes donde los aficionados podrán ver los 104 partidos del Mundial.

Además, el 9 y 10 de junio se realizarán conciertos en el Auditorio Nacional para dar arranque a la fiesta mundialista en CDMX:

9 de junio: Alejandro Fernández, Mijares, Emmanuel, Lucero, Carla Morrison, El Recodo, Timbiriche

10 de junio: Carín León, Mijares, Emmanuel, Lucero, Carla Morrison, El Recodo y Timbiriche

La Copa Mundial de la FIFA™️ no se ve... ¡se vive!



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También se montarán los “Festivales” Futboleros en todas las alcaldías de la ciudad, donde se proyectarán los partidos y habrá dinámicas para todos los asistentes. Las ubicaciones son:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana

Gustavo A. Madero: Campos Revolución

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

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Guadalajara prepara su propio Fan Fest

En la perla tapatía la fiesta se vivirá principalmente en la Plaza de la Liberación, donde habrá eventos artísticos, culturales, stands gastronómicos y pantallas para vivir todos los partidos. La sede confirmó que el acceso será gratuito y sin registro, solo dependiendo del aforo que haya cada día de Mundial.

El FIFA Fan Festival llega a Guadalajara y así lo construimos. 🌎⚽



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Monterrey Fan Festival para el Mundial 2026

El Parque Fundidora será la sede principal para que los aficionados puedan vivir de primera mano la emoción de la Copa del Mundo. El gobierno de la ciudad, junto a la FIFA, prepararon un emocionante calendario donde se presentarán 21 artistas de talla internacional:

11 de junio: La Leyenda

12 de junio: De Parranda

13 de junio; Chayanne

14 de junio: Caballo Dorado

18 de junio: Genitalica

19 de junio: Costumbre

20 de junio: El Gran Silencio

21 de junio: Imagine Dragons

23 de junio: Toy Selectah

24 de junio: Grupo Firme

27 de junio: Los Kadts de Linares

28 de junio: Enrique Iglesias

29 de junio: The Classx

30 de junio: 3BALLMTY

3 de julio: Jumbo

4 de julio; El Malilla

5 de julio: Los Payasonicos

10 de julio: MC Davo

11 de julio: Sonora Dinamita

18 de julio: Kevis & Maykyy

19 de julio: Por revelar

México hará historia en 2026 al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo diferentes, después de 1970 y 1986.

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Con Fan Fest oficiales, festivales futboleros en distintas ciudades y millones de aficionados esperados, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos más grandes en la historia reciente del país.