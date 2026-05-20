Ajolotes en Tláhuac: Investigadores de la UNAM registran a cinco ejemplares en el lago Tláhuac-Xico

El reciente hallazgo de ajolotes en Tláhuac volvió a despertar esperanza entre científicos, ambientalistas y habitantes de la capital después de que se confirmara el avistamiento de ejemplares de la especie en peligro de extinción en el altiplano mexicano, una zona donde prácticamente ya no se esperaba encontrarlos.

Sigue leyendo para saber qué dicen los expertos a profundidad sobre el tema y cómo es que puede ayudar a la conservación de la especie en peligro de extinción.

¿Por qué los ajolotes en Tláhuac son un avistamiento sorprendente?

El descubrimiento llamó la atención porque los ajolotes son considerados una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país, principalmente debido a la contaminación, urbanización y pérdida de humedales en la capital mexicana. De acuerdo con especialistas y organizaciones ambientales, el hallazgo de ajolotes en Tláhuac es importante porque durante años se pensó que esta especie había desaparecido prácticamente de varias zonas naturales de la capital.

El avistamiento de ajolotes en Tláhuac ocurrió en el lago Tláhuac-Xico, un cuerpo de agua vinculado al sistema de humedales y chinampas de la zona, ecosistema que ha enfrentado fuerte presión urbana y deterioro ambiental.

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¿Esto puede ayudar a que la especie de ajolotes no corra peligro?

Los especialistas explicaron que este tipo de hallazgos sí puede ayudar a impulsar programas de conservación y protección ambiental para los ajolotes en Tláhuac y otras zonas similares de la CDMX.

Sin embargo, también aclararon que el descubrimiento no significa que la especie ya esté fuera de peligro.

Actualmente, el ajolote mexicano sigue catalogado como una especie en riesgo crítico debido a factores como contaminación del agua, especies invasoras, pérdida de hábitat y expansión urbana.

¿Qué dicen los expertos sobre el hallazgo de ajolotes en Tláhuac?

Científicos y ambientalistas señalaron que el hallazgo representa una noticia positiva para la biodiversidad de la CDMX, especialmente porque demuestra que algunos ecosistemas todavía conservan condiciones aptas para especies sensibles como el ajolote.

Aunado a ello, el descubrimiento podría servir para ampliar estudios sobre distribución, reproducción y supervivencia de ajolotes en Tláhuac y otras áreas cercanas. Expertos insisten en que estos avistamientos deben ir acompañados de políticas ambientales más fuertes para evitar que la urbanización y contaminación sigan afectando os humedales capitalinos.