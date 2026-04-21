Declaran al perro caramelo como raza 100% mexicana; ¿Qué significa esto?

El famoso perrito color miel que forma parte del día a día en México ahora tiene un nuevo reconocimiento. El llamado “perro caramelo” fue integrado como un símbolo y una raza representativa del país, en un anuncio que rápidamente se volvió viral y generó conversación en redes sociales.

Todo esto fue anunciado por las autoridades del Gobierno de México, quienes lo han declarado como una raza netamente mexicana.

¿Qué significa que el perro caramelo sea “mexicano”?

El reconocimiento fue impulsado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, que lo incluyó como parte del imaginario canino nacional. Esto no quiere decir que sea una raza formal en términos científicos, sino que se le reconoce como un símbolo social y cultural mexicana, al nivel de otros perros emblemáticos en México.

Es decir, el “perro caramelo” representa a millones de perros mestizos que forman parte de la vida cotidiana en el país.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Proponen crear un registro para mascotas domésticas: Así es como funcionaría

¿Por qué reconocieron al perro caramelo?

La iniciativa tiene un objetivo claro, es decir, visibilizar a los perros mestizos y fomentar una cultura más responsable hacia ellos. Con este reconocimiento se busca:

Impulsar la adopción

Combatir el abandono

Promover la tenencia responsable

Y es que estos lomitos suelen ser los más comunes pero también los más vulnerables. Durante años, el enfoque estuvo en razas “puras”, pero ahora se pone en el centro a los animales más comunes, los que viven en colonias, calles y hogares mexicanos.

¿El perro caramelo es una raza oficial?

Aquí hay que aclarar que no es una raza formal, pero sí un símbolo reconocido. El “perrito caramelo” es un lomito mestizo, sin una línea genética definida, pero con características que lo hacen fácilmente identificable, como el pelaje amarillo o café claro, tamaño mediano y gran adaptabilidad.

Su valor no está en la genética, sino en lo que representa culturalmente en México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué es el violentómetro animal? Así puedes saber si alguien ha ejercido violencia contra su animal de compañía

¿Cuáles son las razas de perro mexicanas?

De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, estas son las razas y tipos de perros considerados representativos de México:

Perro caramelo

Xoloitzcuintle

Chihuahua

Calupoh

En este listado, el “ perro caramelo” destaca porque, a diferencia de los otros, no es una raza formal, pero fue incluido por su valor cultural y su presencia en la vida cotidiana de millones de mexicanos.