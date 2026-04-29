Rescatan otro mono araña en Jalisco: Ya suman 3 casos en abril y alertan por tráfico ilegal

Mx - Rescatan a mono araña en Guadalajara, es el tercer caso

Un nuevo caso de rescate de fauna silvestre encendió las alertas en Jalisco. Autoridades aseguraron un mono araña en Guadalajara, con lo que ya suman tres ejemplares rescatados en menos de una semana en la entidad, un fenómeno que preocupa por el posible aumento del tráfico ilegal de animales.

¿Qué pasó con el mono araña?

El más reciente rescate ocurrió en la colonia Morelos, en Guadalajara, luego de que vecinos reportaran la presencia del animal dentro de un domicilio. Elementos de la policía acudieron al lugar y lograron asegurar al ejemplar, evitando riesgos tanto para las personas como para el propio primate.

De acuerdo con el reporte, el mono incluso mostró un comportamiento agresivo al ser encontrado, lo que llevó a solicitar apoyo especializado para su manejo.

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¿A dónde lo llevaron?

Tras el aseguramiento, el animal fue trasladado a una unidad especializada en Tlajomulco, donde será evaluado por expertos para determinar su estado de salud y las condiciones en las que vivía.

Este tipo de protocolos busca garantizar su recuperación y, en caso de ser posible, su reintegración a un entorno adecuado.

Alertan por tráfico ilegal de animales en Jalisco

El caso no es aislado. En abril ya se han registrado al menos otros dos rescates en Jalisco:

Un mono araña que sufrió una descarga eléctrica en Guadalajara

Otro ejemplar encontrado en cautiverio dentro de un local en Jalostotitlán

La repetición de estos casos en tan poco tiempo ha encendido focos rojos entre autoridades y especialistas. El mono araña (Ateles geoffroyi) está catalogado como especie en peligro de extinción en México, por lo que su posesión y comercialización están prohibidas.

Expertos señalan que una de las principales amenazas es el tráfico ilegal, ya que muchas personas los adquieren como mascotas, sacándolos de su hábitat natural y afectando gravemente su supervivencia.

Ante esta situación, autoridades en Jalisco mantienen operativos para detectar y asegurar fauna silvestre, además de hacer un llamado a la población para reportar cualquier caso y evitar la posesión ilegal de animales.