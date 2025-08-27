¿Qué es el violentómetro animal? Así puedes saber si alguien ha ejercido violencia contra su animal de compañía

En la actualidad, los lomitos y gatitos son parte de las familias mexicanas, y si alguna vez te has confundido por ver alguna agresión a alguna mascota, te traemos el violentómetro animal. Con él podrás medir e identificar el tipo de violencia que alguien pueda ejercer sobre ellos, te contamos todo lo que debes saber para utilizarla correctamente.

¿Qué es el violentómetro animal?

El violentómetro animal es una herramienta que ha sido adoptada por las autoridades correspondientes de México y que fue desarrollada por la Agencia de Atención Animal (AGATAN). El objetivo de esta herramienta es que la población pueda ser consciente de los tipos de violencia que existen en contra de los animales.

Así como en los humanos, la violencia no solo se trata de golpes, sino que también visibiliza acciones que parecieran “normales” pero en realidad, estás dañándolos e incluso, vulnerando sus derechos.

SOCIEDAD | Conoce la Agencia de Investigación para el Maltrato Animal: Asegura protección y justicia para los animaleshttps://t.co/jhdInDMH54 — W Radio México (@WRADIOMexico) July 10, 2025

¿Cómo funciona el violentómetro animal?

De acuerdo a sus autores, es una infografía que clasifica las agresiones y sus tipos en tres niveles, es decir:

Violentómetro animal: color amarillo

El nivel más bajo se caracteriza por acciones que parecieran inofensivas pero que comienzan a afectar el bienestar de los animalitos:

No mantener limpio su espacio o su cuerpo

Dejarlo vagar solo o sin identificación

Negarle atención médica oportuna

Omitir vacunas, desparacitación o esterilizacióón

Negarle paseos, juego o interacción social

Mantenerlo en aislamiento constante

Violentómetro animal: color naranja

El nivel medio, donde este tipo de acciones ya son un abuso claro:

Golpearlo o mantenerlo atado sin movilidad

Alimentarlo de forma inadecuada o insuficiente

Dejarlo en azoteas, balcones o escaleras sin seguridad

Difundir imágenes de violencia contra él

Omitir tratamientos médicos

Violentómetro animal: color rojo

Cuando se encienden las alarmas y las acciones y agresiones se deben denunciar de inmediato:

Privarlo de alimento o agua por tiempo prolongado

Realizarle cirugías estéticas innecesarias

Negar atención médica ante una enfermedad (corte de orejas y cola)

Abandonarlo en espacios cerrados sin ventilación

Hacerle daño por acción u omisión

Fomentar la violencia u organizar peleas (delito federal)

Abusar sexualmente (zoofilia)

Envenenarlo

Quitarle la vida por acción u omisión

Finalmente, si eres testigo de algún tipo de viollencia en contra de los animales, puedes denunciar ante la PAOT a través de su sitio oficial y su teléfono 5552650780.

