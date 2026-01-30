¡Clausurado! El millonario parque de Royal Caribbean en Mahahual es detenido por la Profepa

La Profepa, bajo la dirección de Mariana Boy Tamborrell, impuso una clausura total temporal tras detectar la destrucción de más de 17 mil metros cuadrados de vegetación costera y selva baja sin permisos de impacto ambiental.

Tras meses de controversia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el proyecto Perfect Day Mahahual, de Royal Caribbean, un parque acuático privado de 82.58 hectáreas, enfocado en el turismo de cruceros.

La Profepa impuso la clausura total temporal de las obras, que están ubicadas en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, tras detectar que el desarrollo carece de la autorización federal de impacto ambiental obligatoria.

📍Quintana Roo | En atención a una denuncia ciudadana, Profepa llevó a cabo una visita de inspección al proyecto “Perfect Day Mahahual”, donde encontró que se realizaban obras de manera ilegal en una superficie de más de 17 mil metros cuadrados.

¿Por qué fue clausurado el proyecto?

La intervención de las autoridades se derivó de una inspección realizada los días 28 y 29 de enero, donde se documentaron daños en una superficie de 17 mil 115 m².

Los inspectores constataron actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona crítica de vegetación costera y selva baja con presencia de manglar, además de trabajos de demolición y recolección de escombro sin los permisos correspondientes.

Este predio, que anteriormente se conocía como “Destino Mahahual”, forma parte de un polígono de intervención más amplio de aproximadamente 79 mil 426 metros cuadrados.

¿Qué implica no contar con autorización ambiental?

La Procuradora Mariana Boy Tamborrell fue tajante al señalar que la autorización de impacto ambiental es un requerimiento indispensable para cualquier obra que afecte los ecosistemas, y reafirmó el compromiso de la dependencia con la vigilancia estricta en zonas costeras para prevenir daños irreparables.

Este operativo no es un caso aislado, ya que durante la actual administración, la Profepa ha clausurado o sancionado a 11 desarrollos en Quintana Roo por faltas similares, obligándolos a regularizarse o a restaurar los ecosistemas bajo la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

¿Qué planeaba Royal Caribbean en Mahahual?

De acuerdo a Royal Caribbean, “Perfect Day Mahahual” proyecta una inversión superior a los 800 millones de dólares, busca transformar la zona en un parque acuático de clase mundial para 2027, sin embargo, este despliegue de infraestructura ha generado críticas de la sociedad civil por la presión sobre el manglar y la infraestructura local.

