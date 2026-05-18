Hoy No Circula lunes 18 de mayo 2026: ¿Qué placas y engomados descansan hoy?

Si ya estás planificando tus traslados y actividades para este 18 de mayo, es indispensable que verifiques si tu vehículo tiene permitido transitar libremente. Recuerda que durante esta época de estio, las condiciones climáticas del Valle de México suelen dificultar la dispersión de contaminantes, haciendo que el cumplimiento del Hoy No Circula sea vital para mantener la calidad del aire.

Evita multas innecesarias y el trago amargo de una visita al depósito vehicular. Las restricciones operan de manera regular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 18 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito hoy son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas limitaciones y pueden transitar sin temor a infracciones por la Zona Metropolitana son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este lunes puede representar un fuerte golpe a tu economía. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y las complicaciones de tiempo para liberar el vehículo.