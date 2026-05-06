Emplacamiento obligatorio de bicicletas eléctricas 2026: Estos scooters quedan exentos en CDMX

Los scooters y bicicletas eléctricas que quedan exentos del emplacamiento son aquellos que mantienen características de vehículos de baja velocidad y apoyo pedal.

A partir de julio de 2026, la forma de circular en dos ruedas en la capital tendrá nuevas reglas de juego y, aunque ya arrancó la cuenta regresiva para el emplacamiento obligatorio de bicis eléctricas 2026, no todos los dueños deben realizar el registro; aquí te decimos exactamente qué vehículos quedan exentos en CDMX para que no te sorprendan las multas.

¿Cuándo se tienen que emplacar las bicicletas eléctricas?

Las bicicletas eléctricas se tienen que emplacar entre el 1 de julio y el 20 de noviembre de 2026, periodo establecido como etapa de regularización. Toma en cuenta estas fechas:

Desde el 1 de julio , todos los vehículos nuevos que se vendan en la ciudad tienen la obligación de salir ya emplacados por la empresa vendedora.

, todos los vehículos nuevos que se vendan en la ciudad tienen la obligación de salir ya emplacados por la empresa vendedora. Del 1 de julio al 20 de noviembre , es el plazo para que todos los dueños de vehículos comprados anteriormente realicen su trámite de matriculación.

, es el plazo para que todos los dueños de vehículos comprados anteriormente realicen su trámite de matriculación. A partir del 1 de septiembre, las autoridades comenzarán a sancionar a quienes ya cuenten con sus placas pero no las porten o infrinjan el reglamento.

¿Es necesario matricular una bicicleta eléctrica?

Las bicicletas eléctricas se tienen que matricular de forma obligatoria solo si pertenecen a la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE). En este grupo entran los scooters, bicicletas eléctricas tipo moto, motobicis, trimotos y cuatrimotos.

Para estos casos, no solo es necesario, sino un requisito legal para circular; incluso las empresas que comercialicen estos modelos deberán entregarlos con sus placas correspondientes al momento de la venta.

¿Qué scooters quedan exentos del emplacamiento en CDMX?

Los scooters y bicicletas eléctricas que quedan exentos del emplacamiento son aquellos que mantienen características de vehículos de baja velocidad y apoyo pedal. Para no requerir matrícula, tu vehículo debe cumplir con lo siguiente:

No debe rebasar los 25 km por hora .

. Su motor debe tener una potencia continua nominal de menos de 250 watts .

. No puede pesar más de 35 kilogramos.

Si tu bici o scooter cumple esto, podrás seguir usando las ciclovías y no necesitas placa, pero deberás contar con un distintivo de movilidad eléctrica (holograma) de forma obligatoria.

¿Cuánto cuesta emplacar una bici eléctrica en CDMX?

Emplacar una moto eléctrica en la CDMX cuesta un estimado de 700 pesos, mientras que el costo de la licencia se calcula aproximadamente en 500 pesos. Sin embargo, estos montos no han sido confirmados por las autoridades capitalinas.

¿Cuándo entra en vigor la ley para bicicletas eléctricas?

La ley para bicicletas eléctricas entra en vigor de forma operativa a partir del 1 de julio de 2026, fecha en la que arranca el proceso de emplacamiento. El calendario marca que de julio a noviembre será el periodo para regularizar las unidades viejas, pero mantente alerta: a partir del 1 de septiembre ya se podrán aplicar multas si no se cumple con las nuevas disposiciones de tránsito.

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