Beca Rita Cetina; tarjetas para útiles y uniformes: fechas de entrega, monto y documentos necesarios

La Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares para niños de primaria ya inició la entrega de tarjetas. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

El fin del ciclo escolar 2025 - 2026 está cada vez más cerca y uno de los apoyos sociales que está en curso es el de la ayuda económica que la Beca Rita Cetina de primaria brinda para que niños de primaria adquieran sus útiles y uniformes para el próximo año escolar.

En marzo inicio el registro y recientemente los padres y tutores pudieron consultar el estatus de la Beca Rita Cetina para ver los resultados y saber si sus hijos son beneficiarios de este apoyo económico.

Estatus Beca Rita Cetina: Cómo consultar resultados

Ahora llega la etapa de la entrega de tarjetas de este programa social donde los padres y estudiantes de educación básica recibirán los fondos que ayuden a comprar sus materiales escolares y así evitar la deserción académica. Acá te contamos todos los detalles.

¿Cómo y cuándo entregarán las tarjetas de la Beca Rita Cetina?

Los plásticos para la compra de uniformes y útiles escolares inicia a partir del lunes 18 de mayo al 31 de julio.

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Becas Bienestar los padres y tutores pueden saber cuándo recoger el plástico del programa social directamente con las autoridades escolares, así que la escuela será la que indique la fecha en que pueden ir a recogerla. De este modo, puede ser el mismo plantel o alguna otra sede el punto de entrega.

Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué CURP necesito para el registro al apoyo de 2 mil 500 pesos?

Requisitos y documentos

La entrega de plásticos, deberá asistir la madre, padre o tutor que realizó el registro de sus hijos con los siguientes documentos en original y copia, según sea el caso:

Documentación padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

CURP (copia)

Acta de nacimiento (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

Documentación del estudiante:

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia)

Monto de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares

El monto para que alumnos de primaria adquieran sus materiales escolares del ciclo escolar 2025 - 2026 es de 2 mil 500 pesos