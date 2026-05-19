Exige México liberación de mexicanas detenidas en Flotilla Global Sumud: Roberto Velasco

El gobierno mexicano pidió garantías de derechos humanos y liberación para mexicanas retenidas tras la interceptación de la Flotilla Global en aguas internacionales cerca de Chipre.

Tras la interceptación de la flotilla Global Summit en aguas internacionales cerca de Chipre, el gobierno de México exigió a Israel que brinde las garantías de respeto a los derechos humanos, acceso consular y libertad a mexicanas a las detenidas, así lo dio a conocer Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que hay una mexicana más por ser detenida después que otra embarcación que lleva ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptada.

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México solicita garantías y acceso consular

“Hay dos embarcaciones que continúan en puertos, hay dos embarcaciones más en ruta. Tenemos conocimiento de que una de las detenidas es Alma Tusem Bela Al Wirikait Flores, está siendo interceptada en este momento. ¿Qué es lo que hemos planteado a Israel y a los países de la región? Que en todo momento haya respeto a los derechos humanos de estas personas, que haya un trato digno, que se les libere cuanto antes y que puedan regresar a nuestro país eh con apoyo de nuestros consulados y así lo vamos a seguir haciendo hasta que estén aquí en casa”.

Así mismo informó que mantiene contacto con familias y activó apoyo consular para Pao del Castillo, Violeta Núñez y Sol González, a quienes calificaron como secuestradas tras la interceptación.

“Hemos, como ustedes saben, por instrucciones de la presidenta, tenido varias reuniones con las familias y representantes de quienes están en esta flotilla. Yo mismo me reuní con ellos. Nuestro equipo tiene eh comunicación eh diaria con ellos. Yo estoy además en contacto con eh nuestros embajadores en toda la región, no solo en Israel, sino también en Grecia y varios países que están en el corredor, en Turquía también y eh ¿qué es eh lo que sabemos hasta el día de hoy? Hay tres embarcaciones que ya fueron interceptadas en las cuales están Sol González Eguía, Violeta eh Núñez Rodríguez, Paulina del Castillo Poblano”.

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Interceptación en aguas internacionales

El funcionario destacó que se mantendrá las solicitudes con base al derecho internacional, ya que enfatizó que se considera que las mexicanas se encontraban en zona de mar internacional que tiene libertad de navegación.

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