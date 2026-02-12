CURP Biométrica obligatoria: estos trámites no podrás realizar sin tu nueva identificación digital

A partir de 2026, el Gobierno de México ha confirmado que la CURP Biométrica será un requisito obligatorio en diversos trámites ante instituciones públicas y privadas.

Esta credencial ampliada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) incorpora datos biométricos como huellas dactilares y fotografía digital, con el objetivo de fortalecer la identidad oficial y combatir la suplantación de identidad en servicios públicos y privados autorizados.

Trámites donde será obligatoria la CURP Biométrica

Inscripción y reinscripción en educación pública: Incluye preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades públicas del país. Registro de trabajo formal y contratación laboral: Para ingreso y alta ante el IMSS y otros sistemas de seguridad social. Obtención o renovación de pasaporte mexicano: La Secretaría de Relaciones Exteriores exige la CURP con biométricos para garantizar identidad nacional. Trámites ante el SAT: Inscripción en RFC, emisión de opinión de cumplimiento y otros procedimientos fiscales. Solicitud de programas sociales federales: Acceso a apoyos como becas, pensiones y programas de bienestar. Servicios de salud pública: Afiliación y atención en sistemas como el IMSS, ISSSTE y servicios estatales. Trámites vehiculares y de tránsito: Licencias de conducir, placas y cambios de propietario ante autoridades estatales.

¿Por qué es obligatorio?

Este nuevo requisito forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de México para modernizar la identidad digital de los ciudadanos y reducir fraudes. Para obtenerla, debes acudir a los módulos de atención de CURP o a las oficinas del Registro Civil con tu acta de nacimiento y una identificación oficial vigente.

Las autoridades aseguran que la CURP Biométrica fortalece la seguridad en la prestación de servicios, ayuda a proteger datos personales y garantiza que la identidad de cada persona esté verificada con tecnología avanzada.