CURP Biométrica en CDMX: Ubicación del módulo de la RENAPO para tramitarla y cómo agendar cita

Te decimos dónde está el módulo en la Ciudad de México y cómo agendar tu cita para sacar tu CURP Biométrica. / Johner Images

Los trámites para obtener la CURP Biométrica ya comenzaron en algunas partes del país, y la Ciudad de México no se queda atrás. A continuación te explicamos dónde se realiza este trámite para obtener el nuevo documento que, a partir del próximo año, se espera sea obligatorio en todo México.

Y es que, luego de que el Senado aprobara la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas y con ello hiciera oficializara la creación de la CURP Biométrica en junio de este año, se confirmó que este documento se convertirá en la única fuente oficial de identidad para las y los mexicanos, además de funcionar como método de autenticación digital tanto para adultos como para niñas, niños y jóvenes. Esta nueva CURP estará integrada en la Plataforma Única de Identidad Digital.

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en la Ciudad de México?

De acuerdo con el Registro Nacional de Población e Identidad, el módulo habilitado para el registro biométrico en la Ciudad de México se encuentra en Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México.

¿Qué datos biométricos se registran para la CURP Biométrica?

Durante el trámite de la CURP Biométrica, se recogen datos físicos únicos de cada persona:

Rostro

Huellas dactilares

Iris de los ojos

Además, el documento conservará los datos personales de siempre, como nombre completo, clave CURP alfanumérica, sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento.

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica para niños en Xalapa: Requisitos para tramitarla en el Registro Civil de Veracruz y proceso

¿Cuánto cuesta tramitar la CURP Biométrica?

El trámite no tiene ningún costo, por lo que es importante tener mucho cuidado con sitios o personas que intenten cobrarte por agendar una cita o realizar el registro.

¿Dónde agendar cita para tramitar la CURP Biométrica en CDMX?

Para sacar una cita, debes ingresar al portal oficial de RENAPO: https://citas.renapo.gob.mx/citas/

Una vez dentro, selecciona la opción “Registro de datos biométricos para la CURP”, y luego elige el día y horario disponibles para tu cita en el módulo de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica 2025: ¿será obligatoria, para qué servirá y qué datos tendrá? Esto debes saber