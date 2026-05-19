El PRI votará contra la reforma judicial propuesta por Sheinbaum

Rubén Moreira afirmó que su partido votará en contra de la reforma judicial que enviará la presidenta Sheinbaum al recinto de San Lázaro.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma judicial que enviará la presidenta Sheinbaum al recinto de San Lázaro y que discutirá la próxima semana en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

PRI propone regresar a carrera judicial certificada

Aunque aún no se conoce a cabalidad la iniciativa presidencial, el jefe de los diputados priistas considera insuficiente el cambio de fecha dijo que habría que regresar al anterior sistema de selección de candidatos en el que se privilegie el servicio profesional de carrera certificada, amplia experiencia y conocimientos del Poder Judicial y los recursos necesarios para la capacitación permanente a los juzgadores.

Aseguró que esta propuesta presidencial no busca eliminar los “acordeones” que se usaron en la pasada elección de los ministros de la Corte y demás integrantes del Poder Judicial, por lo que los legisladores del tricolor darán un fuerte debate en la discusión de dicha reforma y votarán en contra, insistió el político coahuilense.

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Debate por elección de ministros y acordeones

“En el caso de la reforma al Poder Judicial vamos a votar en contra, vamos a dar un gran debate y vamos a hacer ahí contrapropuestas, una de ellas, es que se regrese a un sistema de servicio profesional de carrera, una carrera judicial certificada y que no sea por tómbola, por azar o por acordeones. Porque esta reforma tampoco va a eliminar los acordeones, sencillamente habrá acordeones más fáciles de usar”

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