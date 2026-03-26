SAT aclara si necesitas la CURP biométrica para hacer la Declaración Anual 2026

A días de que arranque la Declaración Anual 2026 en México, una de las dudas que más circula es si la nueva CURP biométrica será obligatoria para cumplir con este trámite ante el SAT.

La respuesta ya fue aclarada por autoridades fiscales y es más simple de lo que parece, así que te contamos qué sí y qué no necesitas para presentar tu declaración ante el SAT.

¿Se necesita la CURP biométrica para realizar la Declaración Anual 2026?

En redes sociales comenzó a difundirse la idea de que la CURP biométrica sería un nuevo requisito obligatorio para ingresar al sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto generó preocupación entre contribuyentes, especialmente porque este documento aún no está disponible para toda la población.

Sin embargo, el propio SAT ha dejado claro que no hay cambios en los requisitos para la Declaración Anual 2026 (correspondiente al ejercicio 2025).

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¿Qué necesitas para tu Declaración Anual 2026?

Hasta ahora, el proceso sigue igual que en años anteriores. Para presentar tu declaración, el sistema continúa operando con los mecanismos tradicionales de identificación. Es decir, basta con contar con:

RFC

Cuenta en el SAT con contraseña o e.firma

Información fiscal como ingresos, deducciones y facturas.

La CURP, como siempre, ya está vinculada al RFC, por lo que no necesitas ningún documento adicional para acceder.

¿Qué es la CURP biométrica y por qué genera confusión?

La CURP biométrica es una nueva versión del documento de identidad en México que incorpora datos como huellas dactilares, fotografía e incluso escaneo de iris, con el objetivo de reforzar la verificación de identidad.

Aunque su implementación ya está en marcha y eventualmente será más utilizada en trámites, su uso en procesos fiscales como la declaración anual aún no es obligatorio.