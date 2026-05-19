Destaca Sheinbaum negativa de EE.UU. de solicitudes de extradición… “de 269 no ha entregado a ninguno”

La presidenta Sheinbaum informó que existen 269 solicitudes de Extradición México hacia Estados Unidos desde 2018, sin concretar. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al exigir reciprocidad al gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum, reveló que desde el 2018 a la fecha, México ha enviado 269 solicitudes de extradición a los Estados Unidos, sin que hasta el momento se haya concretado una sola entrega.

En el marco de las críticas lanzadas contra el gobierno de México, por solicitar pruebas en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve mexicanos, señalados por el Departamento de Estado por nexos con la delincuencia organizada, en la mañanera, la Primera Mandataria, aseguró, se está actuando de la misma manera que el gobierno estadounidense.

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Solicitudes pendientes entre México y Estados Unidos

“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno, porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México, es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno si con son casos relevantes, si hay reciprocidad?”

A pesar de ello dijo no existe riesgo de ruptura del tratado de extradición.

“No, nosotros seguimos pidiendo la extradición de estas personas. Igual, en algunos casos ya se negó, entonces hay que ir por el siguiente juicio.

—¿Seguir insistiendo, entonces?

—Sí”.

Previamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, 36 solicitudes ya fueron formalmente rechazadas por Washington mientras 233 casos se mantienen congelados o “pendientes de concluir”.

“36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir se están tramitando, eh, ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí, decirles, tres ya han sido eh, negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales”.

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Casos relacionados con delincuencia organizada y Ayotzinapa

Detalló que entre las solicitudes se encuentra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, además de Víctor Manuel N, imputado por delincuencia organizada y asociado a desfalco a la secretaría de Gobernación además de personajes relacionados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Francisco Javier N, caso Tamaulipas, uso ilegal de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se solicitó información adicional. Después se nos solicitó presentar una solicitud formal. Víctor Manuel N, de un tema relacionado con factureras, delincuencia organizada también, se negó por no ser un delito violento. Rafael N y Elías N, caso Infonavit, delito delincuencia organizada. Ahí también el caso de José Ulises N, caso Ayotzinapa, delincuencia organizada, se requirió información adicional y pruebas en el proceso. Esto se presentó desde 2024. Pablo N, apodado “El Transformer”, miembro de Guerreros Unidos, también caso Ayotzinapa, delincuencia organizada también, se nos solicitó presentar la petición formal”.

El Canciller defendió que el marco legal permite a ambos países exhaustividad y solicitar prórrogas o pruebas complementarias, dejando claro que la postura de México es legal, soberana y perfectamente regulada.

En tanto la Jefa del Ejecutivo Federal, insistió que su gobierno mantiene el objetivo de tener una buena relación y comunicación constante con el gobierno de su homólogo Donald Trump, sin embargo, insistió, debe mantenerse la defensa de la soberanía.

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