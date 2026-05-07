Hackeo a puertos de México expone datos de 640 mil trabajadores; alertan riesgo para seguridad nacional / grandriver

Más de 640 mil registros de trabajadores vinculados a puertos y aduanas de México habrían quedado expuestos tras un presunto hackeo a la plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS), utilizada por la Secretaría de Marina (Semar) para controlar accesos y operaciones estratégicas en terminales marítimas del país.

La filtración, reportada por medios nacionales incluiría una base de datos cercana a los 40 GB con información personal y laboral de operadores logísticos, agentes aduanales, transportistas y personal de seguridad portuaria.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que el alcance del incidente no solo compromete datos sensibles, sino que también abre una posible puerta a delitos como extorsión, fraude, suplantación de identidad e incluso infiltración criminal en zonas consideradas estratégicas para el comercio y la seguridad nacional.

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Qué datos fueron filtrados en el hackeo a puertos mexicanos

Los reportes señalan que entre la información expuesta aparecen nombres completos, CURP, RFC, números de seguridad social, fotografías, tipo de sangre, registros laborales y accesos a instalaciones portuarias.

También habrían quedado comprometidos datos de licencias, pasaportes y empresas relacionadas con operaciones marítimas y aduaneras en distintos puntos del país.

De acuerdo con el periodista especializado Ignacio Gómez Villaseñor, parte de la información ya circulaba públicamente en espacios digitales, lo que elevó las alertas sobre el posible uso ilegal de los datos filtrados.

Entre los perfiles afectados estarían:

Operadores portuarios

Personal de seguridad

Agentes aduanales

Transportistas

Trabajadores de Administraciones del Sistema Portuario Nacional

El riesgo va más allá del robo de información

Expertos en ciberseguridad consultados por medios nacionales, como el investigador digital Ignacio Gómez Villaseñor y el especialista Víctor Ruiz, advirtieron que el caso es especialmente delicado porque los puertos mexicanos son nodos críticos para el movimiento de mercancías, operaciones aduaneras y vigilancia marítima del país.

El nivel de detalle de los registros permitiría identificar trabajadores con acceso a áreas restringidas o sensibles, algo que podría ser aprovechado por redes criminales dedicadas al contrabando, robo de mercancías o tráfico ilegal.

Hasta ahora no existe evidencia pública de que el hackeo haya provocado cierres de puertos o interrupciones operativas, pero el incidente volvió a exhibir la vulnerabilidad digital de infraestructuras consideradas prioritarias para el Estado mexicano.

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ASIPONA Manzanillo activó protocolos tras la alerta

La Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Manzanillo confirmó que implementó medidas preventivas luego de detectar reportes sobre una posible vulneración del sistema PIS.

Entre las acciones aplicadas se encuentran cambios de contraseñas, bloqueo de accesos externos, monitoreo permanente del tráfico digital y reforzamiento de configuraciones de seguridad.

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha presentado un informe público detallado sobre el alcance real del incidente ni sobre la cantidad exacta de personas afectadas.

Un nuevo foco rojo para la ciberseguridad en México

El caso se suma a una serie de ataques y filtraciones que en los últimos años han impactado a instituciones públicas mexicanas, incluyendo dependencias federales y sistemas estratégicos.

Aunque parte de la información aún sigue bajo revisión y varias versiones continúan sin confirmación oficial definitiva, especialistas coinciden en que el episodio exhibe la necesidad urgente de fortalecer la protección digital de plataformas gubernamentales críticas.

La investigación sobre el origen del ataque sigue abierta y, hasta ahora, no existe una atribución oficial confirmada sobre los responsables del presunto hackeo.