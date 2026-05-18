Crédito sustentable de Santander financiará eficiencia energética para PyMEs
El programa de Crédito sustentable Santander Nafin permitirá acceder a financiamientos de hasta 13 millones de pesos para proyectos de eficiencia energética en pequeñas empresas.
Banco Santander México anunció su incorporación al programa Ecocrédito Sustentable de Nacional Financiera con el objetivo de financiar proyectos de eficiencia energética dirigidos a pequeñas empresas formales y personas físicas con actividad empresarial.
La iniciativa de Crédito sustentable busca facilitar la adquisición de equipos con menor consumo eléctrico, especialmente en sectores donde el gasto energético representa un factor clave para la rentabilidad de los negocios.
Financiamiento para eficiencia energética
A través de este esquema, los beneficiarios podrán acceder a financiamientos de hasta 13 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses, seis meses de gracia, tasa fija de 16 por ciento y comisión por apertura de 2 por ciento.
Marcos Abal, Director Ejecutivo de PyMEs en Banco Santander México, destacó que el programa permitirá generar ahorros reales y medibles desde el primer mes de operación.
“Estamos abriendo la cartera de crédito para facilitar a PyMEs y Personas Físicas con Actividad Empresarial la adquisición de equipos con mayor eficiencia energética, que generen ahorros reales y medibles desde el primer mes”, señaló.
El programa contempla la compra de sistemas de climatización, refrigeración y otras tecnologías sustentables certificadas por NAFIN, bajo un modelo en el que “el ahorro paga el crédito”.
Créditos para fortalecer la competitividad empresarial
Además, cada proyecto deberá contar con un diagnóstico energético validado técnicamente, con el fin de garantizar la viabilidad de los equipos financiados y los beneficios económicos para los negocios.
Durante el primer año de operación, Santander prevé colocar 30 millones de pesos en este tipo de créditos, recursos que estarán destinados a reducir costos operativos y fortalecer la competitividad empresarial.