Rey Felipe VI visitará México para el partido España vs Uruguay del Mundial 2026 en Guadalajara

El Rey Felipe VI regresará a México por tercera ocasión desde que asumió el trono para asistir al partido entre España y Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara durante el Mundial de 2026.

Felipe VI viajará a México para asistir al partido entre España y Uruguay durante el Mundial de 2026, encuentro que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara luego de que el monarca aceptara la invitación enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la FIFA, según confirmó este lunes el Palacio de la Zarzuela.

La invitación había sido enviada desde marzo por Sheinbaum, quien informó que su gobierno convocaría a jefes de Estado de países con relaciones diplomáticas con México para asistir a la Copa del Mundo, entre ellos el rey español.

El rey español acudirá al partido entre las selecciones de España y Uruguay, programado en Guadalajara como parte de la fase de grupos de la Copa del Mundo, en lo que además será el primer encuentro de la selección española en territorio mexicano, luego de sus encuentros previos ante Cabo Verde y Arabia Saudita en Atlanta, Estados Unidos.

Con esto, será la tercera ocasión en que Felipe VI viaje a México desde que asumió el trono; antes estuvo en el país en 2015 y posteriormente en 2018 para asistir a la toma de protesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Sin embargo, el anuncio ocurre en medio de un periodo de menor tensión diplomática entre México y España, luego de años de fricciones provocadas por López Obrador a partir de su exigencia de disculpas públicas por la Conquista cuando en marzo de 2019, el entonces mandatario envió una carta al rey español y al papa Papa Francisco para reclamar una disculpa por los agravios cometidos durante la colonización, petición que acompañó con un mensaje grabado desde la zona arqueológica de Comalcalco.

La postura abrió un conflicto político y diplomático entre ambos gobiernos que se mantuvo durante buena parte del sexenio. Sin embargo, en marzo de este año, Felipe VI reconoció durante una exposición organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura de México que durante la colonización de América existieron “muchos abusos” y “controversias éticas” cometidas por conquistadores españoles.

Aun así, el tema sigue presente en la relación bilateral. La reciente visita a México de Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición española, también provocó reacciones dentro del oficialismo mexicano.

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