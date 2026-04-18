Declaración anual 2026: cómo funciona la devolución del SAT y quiénes deben presentarla en abril

Abril no solo marca el inicio de la primavera fiscal en México, también activa uno de los procesos más importantes para millones de contribuyentes, la declaración anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abierto el plazo hasta el 30 de abril para que personas físicas reporten sus ingresos, deducciones y, en muchos casos, accedan a una devolución de impuestos.

La autoridad fiscal estima que este año se presentarán más de 11.4 millones de declaraciones, con devoluciones que ya superan los 10 mil millones de pesos en favor de 1.59 millones de contribuyentes.

La institución recomienda declarar a tiempo para evitar sanciones, y, eventualmente, traducirse en dinero de regreso a tu cuenta.

Quiénes deben presentar la declaración anual en 2026

No todos están obligados, pero sí más personas de las que muchos creen. Deben presentar declaración quienes tuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos al año, trabajaron para más de un patrón o generaron ingresos adicionales como honorarios, arrendamiento o inversiones.

También entran en esta lista quienes dejaron de laborar antes de que terminara el año, recibieron ingresos del extranjero o percibieron recursos sin retención directa de impuestos. En contraste, algunos contribuyentes bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pueden estar exentos, dependiendo de su situación fiscal.

RECOMENDADO: Condonación de Multas SAT 2026: Pasos para solicitar el 100% de descuento en tus recargos

Cómo funciona la devolución del SAT y cuánto tarda

El famoso “saldo a favor” ocurre cuando pagaste más impuestos de los que te correspondían durante el año. En estos casos, el SAT puede devolverte ese excedente directamente a tu cuenta bancaria, siempre que la información esté correcta y validada.

El proceso, cuando no presenta inconsistencias, puede resolverse en un promedio de cinco días hábiles. Sin embargo, errores en datos, facturas mal emitidas o inconsistencias pueden retrasar el depósito o incluso frenar la devolución.

Cómo pagar menos impuestos

Las deducciones personales son uno de los puntos más relevantes de la declaración anual. Gastos médicos, dentales, hospitalarios, colegiaturas, seguros de gastos médicos y créditos hipotecarios pueden reducir la carga fiscal.

El límite general es de hasta 15% de los ingresos anuales del contribuyente. Esto significa que una correcta planeación y facturación durante el año puede marcar una diferencia importante entre pagar más impuestos o recibir dinero de vuelta.

Qué necesitas para presentar tu declaración sin errores

RFC activo

Contraseña o e.firma

Cuenta bancaria con CLABE

Comprobantes fiscales (facturas)

Contar con estos elementos listos agiliza el proceso en el portal del SAT, que opera las 24 horas. La autoridad recomienda no dejar el trámite para el último momento, ya que la saturación del sistema en los últimos días de abril es un problema recurrente.

Además, revisar previamente la información precargada puede evitar errores comunes. Confirmar ingresos, validar deducciones y verificar datos bancarios son pasos básicos que pueden acelerar tanto la presentación como una posible devolución.

PUEDE INTERESARTE: Declaración Anual del SAT: Lista de trabajadores que NO declaran sueldos y salarios en 2026

Multas, recargos y riesgos por no declarar

Ignorar la declaración anual puede salir caro. El SAT contempla multas, recargos e intereses para quienes incumplan con esta obligación dentro del plazo establecido.

Más allá de las sanciones, también se pierde la oportunidad de recuperar dinero en caso de tener saldo a favor. En un contexto donde millones ya han recibido devoluciones, no presentar la declaración puede significar dejar dinero sobre la mesa sin siquiera intentarlo.

Abril, el mes decisivo para tu dinero ante el SAT

La declaración anual no es solo un trámite fiscal, también es una oportunidad financiera. Para muchos contribuyentes, representa la posibilidad de recuperar parte de lo pagado durante el año, siempre que se cumpla con los requisitos y se haga correctamente.

Con cifras millonarias ya devueltas y millones de declaraciones en proceso, abril se consolida como el mes más importante en la relación entre los ciudadanos y el SAT. La diferencia entre hacerlo bien o dejarlo pasar puede medirse directamente en el bolsillo.