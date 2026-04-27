Saldo a Favor: Cómo consultar el status de tu pago o saber si el SAT rechazó tu devolución

El SAT debe pagar el Saldo a Favor dentro de los próximos 40 días hábiles una vez hecha la solicitud de la devolución.

Recientemente, las personas físicas presentaron su declaración anual del ejercicio fiscal 2025 y miles de contribuyentes salieron beneficiados con Saldo a Favor del SAT. A continuación te contamos cómo revisar el status de la devolución que el Servicio de Administración Tributaria debe depositar a los ciudadanos a los que les salió debiendo.

Lo primero que debes de saber es que una vez realizada la declaración anual que el contribuyente sabe que salió favorecido y enviar la solicitud de devolución, el saldo a favor deberá pagarse dentro de los siguientes 40 días hábiles o en su defecto, hasta el 31 de julio.

Sin embargo, también es recomendable conocer la situación del depósito, ya que a pesar de salir beneficiado, hay casos en los que el SAT rechaza la devolución.

Declaración anual 2026: cómo funciona la devolución del SAT

¿Cómo darle seguimiento al pago del Saldo a Favor?

Para realizar esta consulta, no necesitas acudir a las oficinas; todo se hace de forma digital con tu RFC y contraseña (o e.firma).

Ingresa al Portal Oficial: Ve a sat.gob.mx. Sección de Devoluciones: Busca en el menú superior la opción “Devoluciones y Compensaciones” y selecciona “Seguimiento de trámites y requerimientos”. Autenticación: Inicia sesión con tu RFC, contraseña y captura el captcha (o usa tu e.firma si la tienes a la mano). Selección de Filtros:

En “Tipo de solicitud”, elige “Devolución automática (ISR)”.

En “Ejercicio”, selecciona “2025” (que es el año que se declara en 2026).

En “Estatus”, selecciona “Buscar” para ver todas las etapas de tu trámite.

¿Qué estatus de Saldo a Favor hay y que significan?

Una vez que el sistema arroje los resultados, verás una etiqueta que define el destino de tu dinero:

En proceso de validación: El SAT recibió tu declaración y está revisando que las facturas y deducciones coincidan con sus registros.

El SAT recibió tu declaración y está revisando que las facturas y deducciones coincidan con sus registros. Pagada: El depósito ya fue emitido a la CLABE interbancaria que proporcionaste. Puede tardar hasta 48 horas adicionales en aparecer en tu banca móvil.

El depósito ya fue emitido a la CLABE interbancaria que proporcionaste. Puede tardar hasta 48 horas adicionales en aparecer en tu banca móvil. Rechazada: El SAT encontró una discrepancia (un gasto no deducible, un RFC de retenedor incorrecto o errores en tu CLABE).

El SAT encontró una discrepancia (un gasto no deducible, un RFC de retenedor incorrecto o errores en tu CLABE). En proceso de pago: La devolución ya fue autorizada y está en la fila de depósitos de la Tesorería de la Federación (Tesofe).

SAT: En qué casos pueden negarte el Saldo a Favor y qué hacer para recibir tu devolución

También debes tomar en cuenta que la devolución del Saldo a Favor se puede hacer de forma automática, sin ayuda e ningún trámite adicional y las que se gestionan de manera manual, mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).