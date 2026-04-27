Saldo a Favor: Cómo consultar el status de tu pago o saber si el SAT rechazó tu devolución
Es importante darle seguimiento al status de tu Saldo a Favor para saber cómo proceder
Recientemente, las personas físicas presentaron su declaración anual del ejercicio fiscal 2025 y miles de contribuyentes salieron beneficiados con Saldo a Favor del SAT. A continuación te contamos cómo revisar el status de la devolución que el Servicio de Administración Tributaria debe depositar a los ciudadanos a los que les salió debiendo.
Lo primero que debes de saber es que una vez realizada la declaración anual que el contribuyente sabe que salió favorecido y enviar la solicitud de devolución, el saldo a favor deberá pagarse dentro de los siguientes 40 días hábiles o en su defecto, hasta el 31 de julio.
Sin embargo, también es recomendable conocer la situación del depósito, ya que a pesar de salir beneficiado, hay casos en los que el SAT rechaza la devolución.
Declaración anual 2026: cómo funciona la devolución del SAT
¿Cómo darle seguimiento al pago del Saldo a Favor?
Para realizar esta consulta, no necesitas acudir a las oficinas; todo se hace de forma digital con tu RFC y contraseña (o e.firma).
- Ingresa al Portal Oficial: Ve a sat.gob.mx.
- Sección de Devoluciones: Busca en el menú superior la opción “Devoluciones y Compensaciones” y selecciona “Seguimiento de trámites y requerimientos”.
- Autenticación: Inicia sesión con tu RFC, contraseña y captura el captcha (o usa tu e.firma si la tienes a la mano).
- Selección de Filtros:
- En “Tipo de solicitud”, elige “Devolución automática (ISR)”.
- En “Ejercicio”, selecciona “2025” (que es el año que se declara en 2026).
- En “Estatus”, selecciona “Buscar” para ver todas las etapas de tu trámite.
¿Qué estatus de Saldo a Favor hay y que significan?
Una vez que el sistema arroje los resultados, verás una etiqueta que define el destino de tu dinero:
- En proceso de validación: El SAT recibió tu declaración y está revisando que las facturas y deducciones coincidan con sus registros.
- Pagada: El depósito ya fue emitido a la CLABE interbancaria que proporcionaste. Puede tardar hasta 48 horas adicionales en aparecer en tu banca móvil.
- Rechazada: El SAT encontró una discrepancia (un gasto no deducible, un RFC de retenedor incorrecto o errores en tu CLABE).
- En proceso de pago: La devolución ya fue autorizada y está en la fila de depósitos de la Tesorería de la Federación (Tesofe).
SAT: En qué casos pueden negarte el Saldo a Favor y qué hacer para recibir tu devolución
También debes tomar en cuenta que la devolución del Saldo a Favor se puede hacer de forma automática, sin ayuda e ningún trámite adicional y las que se gestionan de manera manual, mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).