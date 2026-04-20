¿Te puede visitar el SAT? Conoce qué contribuyentes tendrán una visita exprés en su domicilio fiscal este abril 2026

El SAT realizará visitas exprés en abril a contribuyentes con irregularidades. Getty Images

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización en México durante abril de 2026 con la implementación de visitas domiciliarias exprés dirigidas a contribuyentes que presenten irregularidades en sus obligaciones fiscales.

Este nuevo esquema busca detectar inconsistencias en tiempo real y forma parte de las reformas recientes al Código Fiscal de la Federación, que permiten auditorías más rápidas y con mayor alcance.

Te puede interesar: SAT vigila tarjetas de crédito: Con esta cantidad te puede multar si la prestas a un amigo o familiar

¿Quiénes pueden recibir una visita del SAT?

De acuerdo con la información disponible, las visitas exprés se enfocan en perfiles considerados de riesgo, como:

Contribuyentes con discrepancias entre ingresos declarados y facturación

Empresas con domicilios fiscales inexistentes o simulados

Negocios con operaciones que no coinciden con su actividad real

Personas con posibles vínculos a facturación falsa

También se consideran casos donde hay cambios frecuentes de domicilio fiscal sin justificación o inconsistencias en comercio exterior.

¿Qué revisa el SAT en estas inspecciones?

Durante estas auditorías, el SAT puede verificar:

La existencia real del domicilio fiscal

Documentación que respalde ingresos y gastos

Contratos, facturas y operaciones comerciales

Inventarios y actividad económica real

Incluso, los inspectores pueden recabar evidencia mediante fotos, video y audio como parte del proceso.

¿Qué pasa si detectan irregularidades?

Si el contribuyente no logra comprobar sus operaciones, el SAT puede aplicar sanciones inmediatas, como:

Cancelación del sello digital para facturar

Multas económicas

Auditorías más profundas

Posibles consecuencias legales

El procedimiento exprés puede resolverse en menos de un mes, lo que reduce el margen de reacción para quienes incumplen.

Autoridades recomiendan mantener actualizada la información fiscal, contar con documentación completa y asegurar que todas las operaciones estén respaldadas.

Las visitas exprés no son masivas, pero sí selectivas y buscan cerrar el paso a la evasión fiscal en México.