¿Te puede visitar el SAT? Conoce qué contribuyentes tendrán una visita exprés en su domicilio fiscal este abril 2026
Incluso, los inspectores pueden recabar evidencia mediante fotos, video y audio como parte del proceso
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización en México durante abril de 2026 con la implementación de visitas domiciliarias exprés dirigidas a contribuyentes que presenten irregularidades en sus obligaciones fiscales.
Este nuevo esquema busca detectar inconsistencias en tiempo real y forma parte de las reformas recientes al Código Fiscal de la Federación, que permiten auditorías más rápidas y con mayor alcance.
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¿Quiénes pueden recibir una visita del SAT?
De acuerdo con la información disponible, las visitas exprés se enfocan en perfiles considerados de riesgo, como:
- Contribuyentes con discrepancias entre ingresos declarados y facturación
- Empresas con domicilios fiscales inexistentes o simulados
- Negocios con operaciones que no coinciden con su actividad real
- Personas con posibles vínculos a facturación falsa
También se consideran casos donde hay cambios frecuentes de domicilio fiscal sin justificación o inconsistencias en comercio exterior.
¿Qué revisa el SAT en estas inspecciones?
Durante estas auditorías, el SAT puede verificar:
- La existencia real del domicilio fiscal
- Documentación que respalde ingresos y gastos
- Contratos, facturas y operaciones comerciales
- Inventarios y actividad económica real
Incluso, los inspectores pueden recabar evidencia mediante fotos, video y audio como parte del proceso.
¿Qué pasa si detectan irregularidades?
Si el contribuyente no logra comprobar sus operaciones, el SAT puede aplicar sanciones inmediatas, como:
- Cancelación del sello digital para facturar
- Multas económicas
- Auditorías más profundas
- Posibles consecuencias legales
El procedimiento exprés puede resolverse en menos de un mes, lo que reduce el margen de reacción para quienes incumplen.
Autoridades recomiendan mantener actualizada la información fiscal, contar con documentación completa y asegurar que todas las operaciones estén respaldadas.
Las visitas exprés no son masivas, pero sí selectivas y buscan cerrar el paso a la evasión fiscal en México.