Calendario escolar 2026: ¿Por qué estos estados que terminarán sus clases antes del 15 de julio?

Mx - Algunos estados terminarán sus clases antes del 15 de julio de 2026

El nuevo calendario SEP volvió a generar dudas entre padres de familia, estudiantes y docentes después de que algunos estados del país confirmaran que concluirán el ciclo escolar 2025-2026 antes de la fecha marcada oficialmente por la Secretaría de Educación Pública.

Aunque el calendario federal establece que las clases deben terminar el 15 de julio de 2026, varias entidades decidieron adelantar el cierre escolar, así que sigue leyendo para enterarte de toda la información.

¿Qué estados se van a quedar sin clases antes del 15 de julio?

De acuerdo con información difundida por autoridades educativas estatales y reportes recientes, algunos estados sí finalizarán actividades antes de lo establecido en el Calendario SEP federal.

Entre las entidades que ya anunciaron ajustes aparecen:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Sinaloa

Guanajuato

Yucatán

En varios de estos estados, las clases podrían terminar entre finales de junio y los primeros días de julio, dependiendo del nivel educativo y de las condiciones climáticas.

Las modificaciones aplican principalmente para educación básica y buscan evitar riesgos relacionados con las temperaturas extremas que suelen registrarse durante el verano en distintas regiones del norte del país.

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¿Por qué han tomado esa decisión?

Las autoridades educativas explicaron que uno de los principales motivos para adelantar el fin de clases son las altas temperaturas que afectan especialmente a escuelas que no cuentan con suficiente infraestructura para enfrentar el calor extremo.

En entidades del norte de México, durante mayo, junio y julio las temperaturas pueden superar fácilmente los 40 grados, lo que complica las actividades escolares y aumenta riesgos para estudiantes y maestros.

Además, algunos estados también realizaron ajustes para cumplir con capacitaciones docentes, procesos administrativos y reorganización de actividades académicas.

Por eso, aunque el Calendario SEP funciona como una guía nacional, las secretarías educativas estatales todavía tienen la posibilidad de hacer modificaciones específicas dependiendo de las necesidades y condiciones de cada región del país.

¿Esto tiene que ver con el Mundial 2026?

Aunque en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre posibles cambios escolares relacionados con el Mundial 2026, hasta ahora no existe información oficial que vincule el adelanto de vacaciones con la Copa del Mundo.

La SEP y las autoridades estatales señalaron que las modificaciones tienen más relación con temas climáticos, olas de calor y protección de estudiantes y personal docente.