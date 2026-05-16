¿Te tocará jubilarte hasta los 75 años? Esto ha dicho Carlos Slim sobre el sistema del IMSS e ISSSTE

Carlos Slim ha propuesta durante varios años la posibilidad de que los trabajadores se jubilen a los 75 años.

Desde hace varios años, Carlos Slim ha planteado que las personas deberían trabajar más tiempo antes de jubilarse. Su argumento es que hoy la gente vive más años y que los sistemas de pensiones, como los del IMSS y el ISSSTE, enfrentan una presión financiera cada vez mayor.

El empresario mexicano ha reiterado esta postura desde al menos 2015 en distintos foros empresariales y sus intervenciones han señalado que retirarse a los 60 o 65 años ya no es viable a largo plazo y que, eventualmente, será necesario extender la vida laboral hasta los 75 años.

Incluso, también ha propuesto modelos alternativos, como reducir los días laborales a la semana, pero con jornadas más largas, de hasta 11 o 12 horas. Según su visión, una persona de 60 o 70 años todavía puede ser productiva gracias a la experiencia acumulada y a los avances médicos.

Y aunque estas declaraciones suelen viralizarse de vez en cuando, no existe ninguna reforma aprobada en México que obligue a trabajar hasta los 75 años. Para la jubilación 2026, las reglas del IMSS y del ISSSTE siguen funcionando bajo los esquemas actuales.

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¿Cómo funciona la pensión del IMSS?

La pensión del IMSS funciona de manera distinta según el régimen en el que cotiza cada trabajador, y eso define tanto la edad de retiro como la forma en que se calcula el monto.

Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, perteneces al régimen conocido como Ley 73. En este esquema, la pensión se calcula tomando en cuenta el salario promedio y las semanas cotizadas. Permite pensionarse desde los 60 años por cesantía o a los 65 años por vejez, siempre que se cumpla con un mínimo de 500 semanas cotizadas.

En cambio, quienes empezaron a cotizar después de 1997 están bajo la Ley 97. En este modelo, la pensión depende principalmente del dinero acumulado en la AFORE, es decir, del ahorro generado durante toda la vida laboral, junto con las aportaciones del patrón y del gobierno.

Para la jubilación este 2026, el número de semanas mínimas requeridas bajo la Ley 97 sigue aumentando como parte de las reformas recientes y actualmente el requisito ronda entre 850 y 875 semanas cotizadas, con el objetivo de llegar a las 1,000 semanas.

Lo importante es que, pese a la propuesta de Carlos Slim, la edad de retiro en el IMSS no ha cambiado y sigue siendo de 60 años por cesantía y 65 años por vejez.

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¿Cómo funciona la pensión del ISSSTE?

La pensión del ISSSTE funciona bajo distintos regímenes y, en algunos casos, permite jubilarse incluso mucho antes de los 75 años que ha planteado Carlos Slim.

Quienes permanecieron en el régimen previo a la reforma de 2007, conocido como Artículo Décimo Transitorio, todavía pueden jubilarse con edades menores, siempre que cumplan con los años de servicio requeridos. Para la 2026, algunas mujeres pueden retirarse desde los 56 años y algunos hombres desde los 58 años.

Por otro lado, los trabajadores del ISSSTE que están en el sistema de cuentas individuales dependen, al igual que en el IMSS bajo la Ley 97, del ahorro acumulado en su AFORE. En este caso, el monto de la pensión no está ligado al último salario, sino al capital reunido durante la vida laboral.

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