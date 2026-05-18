Trabajadores bajo Ley 97 del IMSS podrán pensionarse antes de los 60 si cumplen estos requisitos

Los trabajadores afiliados al IMSS bajo la Ley 97 pueden acceder al retiro anticipado antes de los 60 años. Conoce aquí los detalles.

Aunque la mayoría de los trabajadores piensa que la pensión del IMSS solo llega a partir de los 60 años, la Ley 97 sí permite el retiro anticipado. El problema es que pocos conocen las reglas y muchos se quedan fuera por no cumplirlas al mismo tiempo. Aquí te explicamos, sin rodeos, los requisitos para el retiro anticipado del IMSS y cómo funciona este esquema en 2026.

¿Cómo puedo retirarme antes de los 60 años en el IMSS?

Para retirarte antes de los 60 años en el IMSS en 2026 debes cumplir dos condiciones obligatorias al mismo tiempo, establecidas en la Ley 97 del IMSS.

La primera es tener al menos 875 semanas cotizadas. Estas semanas corresponden únicamente a periodos en los que trabajaste de manera formal y tu patrón te registró ante el IMSS. No cuentan trabajos informales ni lapsos sin cotizar. Si no alcanzas ese mínimo, no puedes acceder al retiro anticipado, aunque tengas un buen ahorro en tu AFORE.

La segunda condición es económica. El dinero acumulado en tu cuenta individual debe ser suficiente para financiar una pensión que sea más de 30% superior a la pensión mínima garantizada. No basta con tener ahorro; el monto debe alcanzar para generar una pensión mensual mayor bajo el esquema de renta vitalicia.

Así, si en este 2026 cumples exactamente con esas dos condiciones y ya no estás trabajando de forma formal, puedes solicitar tu pensión por retiro anticipado antes de los 60 años.

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¿Cómo se tramita la pensión anticipada del IMSS?

El trámite de la pensión anticipada del IMSS es un proceso de validación que combina revisión laboral y financiera.

Primero, el IMSS verifica tu historial real de semanas cotizadas mediante la constancia oficial. Después, se revisa tu cuenta individual en la AFORE para calcular si el ahorro acumulado alcanza para contratar una renta vitalicia.

En este cálculo también se descuenta el seguro de sobrevivencia, que garantiza una pensión para tus beneficiarios en caso de fallecimiento. Con esos datos, se determina si tu pensión proyectada supera en más de 30% la pensión mínima garantizada.

Si el resultado es positivo, eliges una aseguradora autorizada, se transfieren tus recursos y se fija el monto de tu pensión mensual. Finalmente, entregas la documentación requerida y el IMSS autoriza el inicio del pago. A partir de ese momento, comienzas a recibir tu pensión por retiro anticipado.

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