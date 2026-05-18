La piratería en México provoca pérdidas equivalentes al 8% del PIB y es un delito ligado al crimen organizado: Santiago Nieto

Santiago Nieto, quien hasta el próximo 31 de mayo fungirá como director del IMPI, se pronunció por la continuidad de la Operación Limpieza contra la piratería en México.

Se calcula que 8% de PIB se deja de percibir por la presencia de productos pirata en México, entre los cuales resaltan productos de belleza, calzado, medicamentos, alcohol y tabaco, tan solo este último representa una pérdida de 15 mil millones de pesos anuales, alertó el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -hasta el próximo 31 de mayo-, Santiago Nieto Castillo, quien llamó a la conciencia de los mexicanos para acabar con la pérdida de empleos formales evitando la compra de piratería, delito ligado al crimen organizado.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Nieto Castillo señaló como preocupante el consumo de productos que también pueden impactar en la salud e incluso en la vida de las personas, más allá de la recaudación.

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Operación Limpieza y decomiso de mercancía pirata

Detalló que con la puesta en marcha de la llamada Operación limpieza se han realizado 22 operativos asegurando mercancía con valor de 956 millones de pesos por 7.8 millones de piezas de piratería que serán destruidas en breve, mercancías que podrían incluso atentar contra la vida de los mexicanos, como en el caso de medicamentos, alcohol o tabaco.

Con estas acciones, dijo, México sale de la lista negra de piratería de Estados Unidos que señalaba19 sitios de accesibilidad a la piratería que ingresa por las aduanas mexicanas, lo que permitió la firma de convenio con la Agencia Nacional de Aduanas de México para que se pueda actuar de manera oficiosa, en la revisión y detención de mercancía pirata o de contrabando.

Previo al Mundial de Fútbol dijo se han asegurado más de 21 toneladas de mercancía relativa a este evento que serán destruidas.

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Piratería y pérdida de empleos formales

Y recalcó que Operación limpieza tiene que ver con el tema de recaudación, pero sobre todo entender que el 4% de los mercados están relacionados con la delincuencia organizada, lo que les permite obtener recursos de manera rápida afectando la economía nacional.

“La piratería es un delito que se ha minimizado, es un tema en el que hay que tener una visión clara”.

En relación con las patentes médicas, detalló que desde el mes de mayo se trabaja con un acuerdo de colaboración, para conocer cuándo vencen las patentes para proteger la propiedad intelectual de las patentes médicas.

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Finalmente hizo un llamado a las personas para entender que con la compra de este tipo de mercancías genera la pérdida de empleos formales y patentes, como ocurrió en León y San Francisco del Rincón en Guanajuato en donde la introducción de mercancía pirata representó la pérdida de 20 mil empleos por el cierre de empresas establecidas.

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