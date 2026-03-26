Ebrard lanza guerra contra la piratería: Habrá operativos semanales y extinción de dominio en Tepito

Luego del operativo contra mercancía ilegal realizado este día en Tepito, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el gobierno federal intensificará los operativos piratería a nivel nacional.

Dicha estrategia incluirá acciones semanales y sanciones más severas contra quienes se beneficien de estas actividades.

¿Por qué se intensifican los operativos contra la piratería?

El funcionario reconoció que, aunque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha incrementado significativamente los aseguramientos, el problema radica en la falta de consecuencias posteriores.

“Hemos hecho muchísimos operativos, yo creo que este último año hemos hecho más que lo que se hicieron en muchos años, pero tiene que haber una sanción.

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El operativo ahorita en Tepito, pues mañana haremos otro en San Juan de Dios y así sucesivamente, pero la pregunta es, bueno, ¿aseguras la mercancía? ¿Y luego qué?, ¿qué sucede?”, cuestionó.

Ebrard enfatizó que el esquema actual, en el que se asegura mercancía ilegal sin un seguimiento judicial contundente, resulta insuficiente para combatir las redes de piratería.

En este sentido, destacó que la Fiscalía General de la República ya comenzó a integrar carpetas de investigación sobre bodegas y centros de distribución, lo que consideró un avance relevante.

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¿Aplicarán extinción de dominio a inmuebles vinculados?

Como parte del endurecimiento de la estrategia, el secretario subrayó que se buscará aplicar la figura de extinción de dominio contra propietarios de inmuebles vinculados con estas actividades ilícitas.

“No quito el dedo del renglón de la extinción de dominio, es decir, la lógica es la siguiente: si tú te beneficias de actividades ilícitas a sabiendas, tienes que tener un costo, porque si no, pues todo el mundo lo hace”, afirmó.

Añadió que esta medida podría aplicarse también en el caso del operativo realizado en Tepito y en otros puntos identificados como centros clave de distribución de mercancía ilegal.

“Vamos a tratar de configurar extinciones de dominio para los propietarios de los inmuebles donde estamos encontrando estas mercancías, será el caso de hoy también, así lo vamos a hacer”, puntualizó.

Ebrard adelantó que el gobierno federal ya cuenta con un listado de los principales puntos de distribución de piratería en el país, donde se concentrarán las acciones en los próximos meses.

“Tenemos ya una lista de los principales centros de distribución en toda la República… vamos a hacer uno por semana, vamos a intentar hacer uno por semana… de abril a diciembre, sí, más de veinte”, indicó.

El funcionario dejó claro que la estrategia no se limitará a la Ciudad de México, sino que se replicará en distintas entidades, aunque evitó precisar ubicaciones para no alertar a los involucrados.

Con estas acciones, el gobierno busca cerrar el paso a uno de los mercados más señalados internacionalmente por la comercialización de productos ilegales, como es el caso de Tepito, y avanzar hacia un modelo donde los operativos del IMPI tengan consecuencias legales más contundentes.