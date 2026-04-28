Piratería en México supera los 63 mil mdp y con riesgos por falta de información en productos

Pese a riesgos, la piratería crece en México alcanzando un valor de 63 mil millones de pesos anuales.

La piratería México mantiene un crecimiento sostenido y se consolida como un mercado que supera los 63 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con distintos organismos. Este fenómeno no solo representa un problema de ilegalidad, sino que también pone en evidencia un riesgo creciente para los consumidores: la falta de información clara, suficiente y confiable en los productos.

Los artículos piratas comparten características similares: etiquetas ambiguas, información incompleta o instructivos inexistentes, lo que dificulta su uso adecuado y limita la capacidad del consumidor para tomar decisiones informadas. Más allá de la falsificación, el problema radica en que los datos que acompañan a estos productos no cumplen con estándares mínimos de claridad, veracidad y accesibilidad.

“En muchos casos, los productos irregulares omiten datos esenciales como voltaje, condiciones de uso, políticas de garantía o advertencias básicas, lo que incrementa la probabilidad de accidentes, daños a los equipos o pérdidas económicas para los consumidores”, advirtió Carlos Pérez, director general de NYCE.

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¿Qué riesgos implica la piratería México en productos eléctricos?

Las consecuencias trascienden el impacto económico. En México se registran alrededor de 560 muertes al año por electrocución, de las cuales más del 30% ocurren en el hogar. A ello se suma que uno de cada cuatro incendios en viviendas está relacionado con fallas eléctricas o cortocircuitos.

En un contexto donde más del 70% de las viviendas presenta riesgos eléctricos , la circulación de productos de baja calidad o con información deficiente no solo representa un incumplimiento normativo, sino también un factor que puede agravar accidentes, provocar lesiones e incluso poner en riesgo la vida de los consumidores.

¿Cómo identificar productos inseguros o irregulares?

Ante este panorama, especialistas recomiendan prestar atención a señales básicas antes de adquirir o utilizar un producto eléctrico o electrodoméstico:

Verificar que cuente con instrucciones claras en español, especificaciones técnicas visibles, como voltaje y condiciones de uso.

Que cuente con garantías bien definidas, puede marcar la diferencia entre un uso seguro y un riesgo potencial.

“La ausencia o ambigüedad en esta información no solo limita la experiencia del consumidor, sino que también puede ser un indicio de que el producto no cumple con estándares mínimos de seguridad”, señaló el director general de NYCE.

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¿Por qué crece la piratería México?

El crecimiento de la piratería México también refleja una transformación en los hábitos de consumo, en la que el acceso, el precio y la inmediatez suelen imponerse sobre la verificación del producto. En este entorno, la información comercial ha pasado a un segundo plano, debilitando uno de los elementos clave para una decisión de compra informada y abriendo la puerta a riesgos que no siempre son evidentes al momento de la adquisición.

En este escenario, la falta de información clara no es un detalle menor, sino un síntoma de un problema más profundo: un mercado en el que el consumidor enfrenta cada vez mayor incertidumbre sobre lo que compra, cómo debe usarlo y qué puede esperar de él.

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