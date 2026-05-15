Inventos cotidianos que usas todos los días y que cambiaron la historia de la discapacidad

MX- El teléfono, los guantes de látex y hasta el cepillo eléctrico tienen algo en común: se crearon para resolverle la vida a alguien que se enfrentaba a una limitación / Getty Images

¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde viene el teclado de tu celular, los subtítulos de Netflix o el jacuzzi en el que te relajas? Solemos creer que las grandes tecnologías nacen en laboratorios millonarios con el único fin de generar dinero. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda, humana y conmovedora.

Martha Debayle platicó en W Radio con Bárbara Anderson, directora de Anderson Report y columnista, sobre su nuevo libro ilustrado por Alejandra Saavedra: “Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad” (Editorial Alfaguara). En esta reveladora charla, explicaron cómo el dolor, la urgencia, el amor y la necesidad de resolverle la vida a un ser querido dieron origen a las herramientas que hoy utilizamos todos.

“Hay inventos que nacieron del amor de alguien tratando de resolverle la vida a otra persona... y hoy los usamos todos”, señala Bárbara Anderson.

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8 objetos que usas diario y no sabías que se crearon por inclusión

1. La máquina de escribir y el papel carbón (1808)

La historia: Nació de un romance en Italia. El noble Giuseppe Pellegrino Turri se obsesionó con ayudar a su gran amiga, la condesa Carolina Fantoni, quien había perdido la vista. Al no poder escribir, Carolina perdía su privacidad al tener que dictar sus cartas. Turri diseñó un sistema de teclas con hollín para que ella pudiera escribir sola.

El impacto hoy: Es el ancestro directo de todos los teclados de computadora y smartphones que usas para chatear.

2. El Jacuzzi (1956)

La historia: Cándido Jacuzzi no buscaba el lujo. Su pequeño hijo sufría de artritis reumatoide, una condición extremadamente dolorosa que solo disminuía con terapias de agua caliente en hospitales. Al ser mecánicos de aviación, Cándido y sus hermanos desarrollaron una bomba hidráulica portátil para convertir la tina de su casa en un tratamiento médico constante.

El impacto hoy: Transformó por completo la fisioterapia, la rehabilitación muscular y fundó la industria multimillonaria del wellness.

3. Los guantes de látex (1889)

La historia: El cirujano estadounidense William Stewart Halsted estaba enamorado de su enfermera jefa, Caroline Hampton. Los fuertes desinfectantes de la época le estaban destruyendo y quemando las manos a Caroline, al grado de querer renunciar. Para protegerla y mantenerla a su lado, Halsted mandó a hacer unos guantes de goma a la medida con una fábrica de neumáticos.

El impacto hoy: Al usarlos, notaron que las infecciones en cirugías colapsaron. Hoy salvan millones de vidas diariamente en hospitales de todo el mundo.

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4. Los mensajes de texto (1964)

La historia: El físico astrónomo Robert Weitbrecht era sordo. Ante la frustración de no poder comunicarse por teléfono, modificó un aparato para convertir el texto en vibraciones que viajaban por el cable telefónico y se imprimían de vuelta. Creó el sistema TTY (teléfono de texto).

El impacto hoy: Es la base tecnológica de los SMS, de WhatsApp y de toda la mensajería instantánea del planeta.

5. Los subtítulos opcionales (1980)

La historia: Malcolm Norwood perdió el oído a los 5 años. Creció viendo cómo la televisión ignoraba por completo a la comunidad sorda. Tras años de activismo y lucha contra cadenas que decían que “los subtítulos molestaban a los demás”, logró estandarizar el sistema de Closed Captions (CC).

El impacto hoy: El 80% de las personas que activan subtítulos en streaming o redes sociales no tienen problemas auditivos; los usan por comodidad, para aprender idiomas o ver videos sin audio.

6. El estetoscopio (1816)

La historia: El médico francés René Laënnec se inspiró al ver a unos niños jugando con maderas en el Louvre. Ese mismo día debió atender a una paciente con discapacidad motriz y, por la incomodidad de la época de pegar el oído directamente a su pecho, enrolló una hoja de papel creando un tubo. Escuchó los latidos con una claridad nunca antes vista.

El impacto hoy: El pilar del diagnóstico médico que permite detectar problemas cardiacos y pulmonares de forma no invasiva.

7. El teléfono (1876)

La historia: La madre de Alexander Graham Bell era sorda, y más tarde se casó con Mabel, una de sus alumnas que compartía la misma condición. Bell pasó su vida buscando cómo hacer que el sonido viajara para que sus seres amados pudieran escuchar. No le gustaba el telégrafo porque solo enviaba códigos, él buscaba la intimidad de la voz humana.

El impacto hoy: Redefinió la comunicación global de la humanidad. No nació para hacer negocios; nació para intentar devolver el oído.

8. El cepillo dental eléctrico (1954)

La historia: El dentista suizo Philippe-Guy Woog notó que los pacientes con movilidad reducida, adultos mayores o personas con discapacidad motriz sufrían graves problemas de encías al no poder cepillarse con la fuerza y precisión necesarias. Diseñó un dispositivo que automatizaba el masaje correcto de limpieza.

El impacto hoy: Un estándar de higiene bucal que millones de personas usan hoy en día simplemente por efectividad.

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La discapacidad como motor de innovación

La gran lección que nos deja el nuevo libro de Bárbara Anderson es un cambio de perspectiva radical. La discapacidad y la necesidad no son limitantes; son el motor más puro de la innovación humana. Muchas de las comodidades que das por sentado hoy existen porque en el pasado, alguien se negó a aceptar que las barreras eran infranqueables.

El libro “Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad” ya está disponible en todas las librerías físicas, plataformas digitales y en formato de audiolibro a través de la app de Audible.

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