Sheinbaum y la jornada laboral de 40 horas: qué prestaciones laborales podrían modificarse

La reciente reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum para reducir gradualmente la jornada laboral en México ha generado amplios debates sobre cómo impactará los derechos de los trabajadores, especialmente en cuanto a salarios y prestaciones.

Tras el aval en la Cámara de Diputados y su avance hacia la ratificación en congresos estatales, expertos y trabajadores buscan claridad sobre los cambios concretos que traerá el nuevo esquema.

Cómo afectará la nueva jornada laboral de 40 horas a salarios, prestaciones y horarios laborales

La iniciativa contempla disminuir la jornada semanal, que actualmente puede llegar hasta 48 horas, hasta llegar a 40 horas semanales en 2030, con reducciones paulatinas cada año a partir de 2027. A diferencia de lo que temen algunos trabajadores, no habrá una reducción de salarios ni de las prestaciones que ya están garantizadas por la ley, según lo establecido en el texto transitorio aprobado por los legisladores federales.

Los especialistas han explicado que los beneficios laborales existentes, como la prima dominical, el pago por días festivos y demás prestaciones obligatorias, continuarán vigentes pese a la reducción de la jornada laboral. Asimismo, la reforma ajusta algunos conceptos sobre horas extraordinarias, fijando límites máximos y condiciones de pago más claras.

Reducción de la jornada laboral: derechos y beneficios que se conservarán bajo la reforma

Otro punto importante es que la reducción se implementará de forma escalonada para dar tiempo a empresas y trabajadores de adaptarse, evitando impactos bruscos en la productividad o la economía de los hogares. La gradualidad está diseñada para proteger tanto la competitividad de las empresas como los ingresos de los empleados.

La reforma aún requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales para su promulgación y posterior entrada en vigor. Una vez completado ese paso, las autoridades laborales deberán ajustar la Ley Federal del Trabajo para concretar las disposiciones más específicas sobre horarios, descansos y beneficios.